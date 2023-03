El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias, se mostró contrariado por la grave lesión que sufrió en el entrenamiento del martes su jugador Nahuel y que calificó como una noticia "dura, es muy dura".

El entrenador rojiblanco explicó que la lesión se produjo en un entrenamiento totalmente fortuito "y en un principio no parecía que fuera para tanto y al final el diagnóstico es lo peor que te puede pasar ya no solo como futbolista, sino como deportista: una tríada en la rodilla en la que se rompió no solo el ligamento cruzado, sino los dos laterales y el tendón rotuliano. Es una lesión muy complicada en un jugador que en las últimas semanas no estaba participando, pero que para nosotros era importantísimo".

"Nos cae como un jarro de agua fría en el tramo final de la temporada en el que cualquiera que se dedique a esto y que esté en esto, sabe de la importancia que es a estas alturas tener a todos los efectivos y tenerlos al cien por cien", añadió Iglesias en la rueda de prensa habitual de los jueves en la que el Club anunció que ni el entrenador, ni el jugador convocado contestarían a cualquier pregunta que se les formulase sobre la polémica arbitral que el propio club desató esta misma semana.

El técnico coruñés recordó que cuenta con los jugadores del filial para, si es necesario, cubrir los puestos que están dejando vacantes las lesiones y al tiempo se mostró satisfecho por la recuperación del central Luismi, un hombre fundamental en sus alineaciones, que ya cumplió el partido de sanción.

Iglesias anunció que espera que el central Galas esté disponible en un par de semanas aunque este domingo contra el Polvorín tendrá que voler a echar mano de "esos jugadores polivalentes que tenemos, ya lo veníamos haciendo en semanas anteriores".