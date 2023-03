El mediapunta del Zamora CF Dani Hernández reconoció ayer que "venimos de dos derrotas, pero creo que el equipo está tranquilo porque hemos hecho cosas bien. Creo que hay que hacer autocrítica sobre todo de las cosas que se hacen mal, lo hemos hablado y, sabiendo que hemos hecho muchas cosas bien, hay que corregir las malas para para afrontar lo que viene, unas semanas importantes empezando por esta porque es en casa, contra un rival de abajo".

Hernández no quiere fiarse de la visita del Polvorín que llegará al Ruta de la Plata en el último puesto "pero no quiere decir que vaya a ser fácil" y tras recordar el traspiés contra el Burgos Promesas, añadió que "hay resultados que no te esperas y por ello hay que jugar con los cinco sentidos puestos en en ganar y hacer nuestro partido. Hay que prepararlo bien y todavía nos quedan dos entrenamientos. Tenemos que afrontar este encuentro igual que si viniese el primero, el segundo o el tercero porque se está viendo que en esta categoría, cualquier equipo, tanto de abajo como de arriba, le puede ganar a cualquiera".

El delantero zamorano no se fía del Polvorín y recordó que en el partido de la primera vuelta, "durante la primera media hora ellos estuvieron muy bien con balón y nos sometieron mucho. Es un equipo que trata muy bien la pelota, y nosotros tenemos que jugar nuestras bazas, con nuestro estilo y con nuestra idea de juego que creo que es lo que no tenemos que modificar porque hay que ser fieles a lo que venimos haciendo. No por estas dos derrotas que hemos sufrido, cambiar nada".

Dani Hernández reconoció que todavía no se encuentra a tope tras recuperarse de su lesión: "lo he hablado con los fisios y con el míster y el cuerpo técnico esta semana y ya parece que me encuentro bastante mejor de esas molestias lógicas después de una intervención".