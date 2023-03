El jugador zamorano del BM Zamora Enamora que sufrió un golpe fuerte en el gemelo por el que tuvo que ser baja durante más de una semana reconoció ayer que "No llegó a ser rotura fibrilar aunque parecía que podía ser porque se inflamó y había hematoma y demás, pero he tenido que estar unos días parado y ya me encuentro bien". El jugador zamorano cree "desde que empezó esta segunda fase estamos todos un poquito más metidos, más intensos y entrenando muy bien. Es verdad que el partido contra Ibiza lo perdimos, pero la sensación general fue que estuvimos en el partido casi hasta el final, tuvimos opciones. Para mí es un poco mentiroso el resultado de perder de cuatro". Pese a ello, Andrés Pérez asegura que "estamos muy animados y con muchas ganas de afrontar el partido del domingo contra Sant Quirze que, parece que no, pero es un rival muy complicado y hay que trabajar mucho para ganarle".

El jugador del Zamora Enamora reconoció además en rueda de prensa que "nos está costando ganar fuera de casa. El de Ibiza fue un partido en el que para mí lo positivo es que volvimos a meternos en partido después de ir seis abajo e incluso tuvimos dos balones para ponernos con el empate. Creo que luchamos mucho, que al final es un poco lo que nos pide Fran y y estuvimos muy intensos. Creo que hicimos cosas muy bien, otras no tanto y lo positivo es que nos volvimos a meter en partido. Lo negativo, que tuvimos algunos bajones que fuera de casa es lo que te mata". Por otra parte, Andrés Pérez hizo un llamamiento a la mítica afición pistacho: " Los últimos partidos nos ha tocado jugar el domingo que yo creo que es un horario al que nuestra afición no está tan acostumbrada como el sábado por la tarde. Pero bueno, es Domingo de Ramos, es un día muy especial para la ciudad y habrá mucha gente, seguro, en la ciudad que pueden acudir al pabellón". "En casa yo creo que tenemos que marcar nosotros el ritmo y lo hicimos muy bien contra Alicante: llevar nosotros el partido a nuestro terreno. El Sant Quirze es un equipo que no ha puntuado, pero ha estado muy cerca de puntuar en muchos partidos y contra equipos de arriba también. Tenemos que hacer un partido de 60 minutos sin bajones. Seguro que llegamos a un final complicado, tenemos que intentar dominar y llevar el partido a nuestro terreno, a nuestro ritmo y a partir de ahí, sacarlo para adelante porque sabemos que la permanencia pasa por ganar todos los partidos que tenemos en casa". "Todos los equipos de Plata son complicadísimos de ganar, hay que trabajar un montón, me acuerdo de Esplugues el año pasado, o de Sarria que también venía medio descendido y al final les empatamos aquí en el último segundo. No te puedes relajar contra nadie porque si te relajas, estás muerto". Por otra parte, Andrés explicó que "hay que hacer un partido muy completo, estar un puntito más agresivos en defensa porque creo que, contra Ibiza, hubo muy buenos momentos en defensa. Hay que hacer un partido un poco similar al de Alicante en el sentido de de estar los 60 minutos bien tanto en ataque como como en defensa". El entrenador del Zamora Enamora, Fran González, también destacó el juego contra Ibiza: "Es para estar satisfecho porque después de entrar mal en el partido, le costó al equipo reponerse, llegamos a jugar "de tú a tú" y a estar con dos bolas para el empate. Antes los equipos se nos iban de cuatro o cinco goles y se acababa el partido. Fuera de casa era así pero esta vez sí que nos metimos en el partido otra vez aunque no supimos mantener la calma en esos minutos. Estoy contento por la imagen que se dio en Ibiza pero obviamente disgustado porque nos vinimos con cero puntos", añadió el técnico asturiano.