Nneka Ezeigbo, jugadora del Recoletas Zamora, afirmó hoy en rueda de prensa que el conjunto naranja afronta el partido frente a Construcciones Oses Ardoi, "centrándose en sí mismo" al igual que el final de la liga regular, sin mirar a los posibles cruces del play-off con los que inicia la lucha por el ascenso a Liga Femenina.

"Ahora mismo el objetivo es terminar fuerte, hacerlo bien en estos dos partidos y, más que pensar en los adversarios, pensar en nosotras mismas. Trabajar y competir sin pensar en el play-off mientras no haya acabado la fase regular", comentó la pívot sobre como encara el vestuario zamorano sus dos próximos duelos, afirmando que "aunque el rival que pueda tocar no es algo que no importe, es más importante para el equipo centrarse en sí mismo que en los rivales porque nosotras podemos ser nuestro gran reto muchas veces. Con independencia del adversario, nosotras tenemos la capacidad de poder superarnos y contamos con nivel suficiente para ganar si hacemos bien nuestra labor".

En cuanto al momento físico y mental del vestuario en este fin de liga regular al que Recoletas Zamora llega mermado de efectivos, Ezeigbo declaró que "sí, se han perdido varias jugadoras por lesión pero creo que no cambia mucho y no debemos centrarnos en ello. Tenemos que compensar todo lo que hemos perdido por ello trabajando más duro, no estamos tan frescas como al principio de liga y no es nuestro mejor momento físico pero no puede ser excusa para cumplir con el objetivo".

Una temporada pesada desde septiembre

Por su parte, Ricardo Vasconcelos aseguró que, si bien este podría ser el momento más complicado de la temporada por tener que seguir peleando en la liga regular pero mirando al play-off e intentando evitar nuevos problemas físicos que limiten más al equipo, esa ha sido la realidad del equipo "desde septiembre". "Octubre fue así, diciembre fue así y todos los meses han seguido siendo así. El último partido lo afrontamos con ocho jugadores e Irene se lesionó el tobillo. Hay que aguantar y pensar en lo que hay", analizó el luso, comentando que la intención del Recoletas Zamora es "intentar que todas las lesionadas puedan incorporarse para el último partido" y no "por ganar o perder" sino porque "es bueno tener uno o dos partidos con todas las jugadoras antes del play-off que es cuando te lo juegas todo. Quizá sea uno pero, no sabemos si quiera si podrá ser así".

"Tenemos que enfocarnos en lo que tenemos, hay que mirar quienes están disponibles y pelear", apuntó Vasconcelos, asegurando que la temporada "más que difícil" por el tema lesiones ha sido "muy pesada" aunque "tanta lesión hasta ahora no fue excusa y ahora no lo va a ser".

Por último, el entrenador aseguró que el Recoletas Zamora trabaja con independencia de los cruces o las cábalas para los mismos. "No miramos la tabla. Si quieres ascender no eliges, ganas", destacó, afirmando que todo lo que pide "en caso de poder elegir" es "un rival que sea cerca para no tener un duro viaje antes del partido".