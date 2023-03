"La filosofía de la Vuelta a Zamora no va a cambiar"

Manuel Campesino ha cumplido sus primeros meses como director del equipo Zamora Enamora que ya ha comenzado a alcanzar resultados muy destacables en una temporada en la que ya es un equipo totalmente zamorano. La escuadra ha alcanzado ya el cuarto puesto en el ranking nacional de la categoría Elite Sub 23.

–Tras el segundo puesto de David Domínguez en el Trofeo Caja Rural San José, ¿qué objetivos se marca el equipo?.

–El objetivo es ayudarle a que luche por la victoria en el Trofeo Balenciaga que seguramente es el más importante del campo aficionado. No estamos disputando a tope la Copa España porque te exige mucho y nuestros objetivos son otros porque David no es un corredor con las características que se necesitan para ganar la Copa. Otro objetivo será el Campeonato de España donde nos mediremos con los equipos profesionales. En la Copa España tienes que ser un corredor muy completo, ser al mismo tiempo velocista y buen escalador. De las doce pruebas que se disputan no hay muchas con la dureza que le va a nuestro corredor.

– ¿Como valora esta primera parte de la temporada?

–Comenzamos bien y ya hubo buenos resultados hasta llegar a Zamora. El objetivo era estar aquí en el díptico y luchar por el Trofeo Caja Rural San José y eso se cumplió con el segundo puesto de David Domínguez. Además el equipo ha estado muy bien y colocamos a tres corredores entre los diez primeros con Jorge Gálvez y Oscar Rota. Óscar Rota, ya ha ganado una carrera, aunque no fuera de primer nivel, y el equipo ha empezado sinceramente por encima de las perspectivas. Pensábamos que teníamos un equipo para ganar carreras, para estar ahí, y a día de hoy, vamos cuartos en el ranking nacional. El equipo está sumando y estamos en todas las carreras, en las de la Copa a España estamos siempre en los puestos de arriba.

–¿Cómo resultó el Díptico Zamorano con el Trofeo Ayuntamiento y el San José?

–En lo personal ha sido mucho lío porque me tocaba organizar las carreras y coordinar al equipo. Además aprovechamos la semana también para hacer una concentración aquí. Me ha sorprendido que ha habido más público este año que que en ediciones anteriores y al final, deportivamente, las dos carreras han sido muy atractivas. La del sábado es una carrera muy rápida, una carrera que se suele jugar en el sprint. Este año llegó un grupito con unos segundos por delante. En la carrera del domingo, el tramo que se modificó por las obras que hay en Puente Pino, marcó bastante bastante el desenlace porque se hizo mucho más duro al final. Estaba concentrada toda la dureza en los últimos 60 kilómetros. No es lo mismo subir las famosas subidas de Villadepera y Villalcampo que lo repechos de la parte final de este año. Además han sido más kilómetros (160). David Domínguez atacó en el durísimo repecho de unos dos kilómetros en Villaflor y, pese a romper la carrera, no pudo descolgar al el costarricense Jason Huertas al que atacó en varias ocasiones. Podemos ponerle una nota alta a este primer tramo de la temporada. Para mí ha sido excepcional, ni en los mejores pensamientos teníamos el estar como estamos. En el plano negativo, hemos tenido varios lesionados ya, hombres importantes y hasta mayo seguramente ninguno, podrá volver.

–Ahora empieza una segunda parte de la temporada que iría hasta la Vuelta a Zamora, ¿en qué os vais a centrar en este tiempo?.

–Este domingo es el Memorial Balenciaga que es otra gran carrera y habrá que disputarla y David Domínguez va a ser nuestro hombre fuerte junto a Jorge Gálvez. La idea es ir a disputar esa carrera que es el mayor monumento que hay dentro de la categoría. Ahí ganó Jaime Rosón y ese año ya pasó profesional. También estará el Campeonato de España en junio que este año va a ser en Madrid. Se corre con los profesionales, pero luego la categoría Élite tiene su propio campeón de España. Ese va a ser otro de los objetivos del equipo. Tanto Domínguez como Gálvez van a tener mucha motivación porque además el recorrido va a ser en la zona en la que habitualmente entrena Gálvez, que vive en Boadilla. Está súpermotivado y, de hecho, va a hacer la crono también.

–Y para rematar, la Vuelta a Zamora en julio. ¿Está diseñado ya el trazado?

– El mapa ya lo tenemos pero no está definido al 100%. Es seguro que serán cinco etapas. El año pasado fueron seis, pero la sexta no sabemos si se mantendrá. Vamos a recuperar este año la meta en el durísimo puerto de los molinos de Lubián que ya hace unos años que no disputamos. La razón es que la empresa Ibereólica se ha vuelto a sumar como patrocinador de la Vuelta. El formato va a ser parecido al de los últimos años. La filosofía de la Vuelta no va a cambiar porque en estos años se ha dado un paso grande. Está funcionando el modelo que tenemos y vamos a mantenerlo. Además este año contamos con la ilusión del equipo que pueda también estar ahí luchando por todo. Vamos a venir con el mejor equipo posible a correr la Vuelta.

–Tras la ronda provincial ya solo quedarán los flecos finales.

–Habrá otras vueltas pero vamos a hacer bastantes carreras en Portugal, algunas con profesionales. Y al final de temporada en septiembre será la Vuelta a España de aficionados que también tendrá cinco etapas.

–Y todo será posible gracias al apoyo institucional que está recibiendo el ciclismo zamorano.

–Como siempre, ahí está Caja Rural con su apoyo incondicional, y también quiero agradecer a la Diputación Provincial la implicación que tiene porque este año se ha involucrado mucho más en todo este proyecto. Gracias a estos apoyos será posible el acuerdo que hemos alcanzado con el club Zamora CX. Ellos tienen la escuela, tienen los cadetes y nos falta un equipo junior para completar todas las categorías. Es un buen equipo cadete y debe tener continuidad. Hemos tenido una primera reunión y tendremos que intentar hacer algo juntos uniendo lo poco que hay en Zamora. Se trata de que todos esos niños que empiecen en la escuela tengan una continuidad y lleguen al primer equipo. Este año ya parece que tenemos un equipo cadete un poquito más fuerte. No queremos que los corredores que pasan de cadetes se tengan que ir fuera a correr. Esa es la idea que tenemos y ya estamos trabajando en ello. Intentaremos sacarla adelante.