Celta luchará con Recoletas Zamora por la fase de ascenso a Liga Femenina

El Recoletas Zamarat tendrá como rival en la lucha por organizar la fase de ascenso de Liga Challenge al Celta Baloncesto de Vigo, según ha podido confirmar este periódico en fuentes del club gallego. El Celta contará para ello con el apoyo del Ayuntamiento de Vigo que está dispuesto a aportar los recursos necesarios para acoger la fase de ascenso en la que competirán cuatro equipos de Liga Challege.

El CD Zamarat se encuentra ya trabajando en este nuevo intento pues ya lo intentó en la pasada campaña en la que se le otorgó la fase de ascenso al Jairis murciano que consiguió el ascenso precisamente tras derrotar al club zamorano. Esta vez, el Recoletas quiere hacer valer el factor cancha para reforzar el papel de favorito con el que llegará a la fase de ascenso, siempre que supere la primera ronda que, como es sabido, es a ida y vuelta contra el noveno en la clasificación final de la Liga.

En un principio había sonado fuerte la candidatura del Joventut de Badalona pero a día de hoy no hay ninguna decisión oficial al respecto aunque el plazo de presentación de candidaturas todavía finalizará el día 11 y puede haber clubes que, por estrategia, no quieran anunciar su interés por acoger el play off final. Tanto Estepona como Alcobendas y AlQazeres han negado esta posibilidad a este periódico, y Paterna no parece estar interesado tampoco ya que es filial del Valencia de Liga Endesa.

Primero, los cuartos

Como en la campaña pasada, la fase de ascenso comenzará con los cuartos de final en los que se enfrentarán los clasificados del puesto segundo al noveno en la liga regular (2º contra 9º, 3º contra 8º...) con el partido de ida en casa del peor clasificado los días 15 y 22 de abril. Los cuatro vencedores se enfrentarán en la fase final que será los días 29 y 30 de abril con semifinales y final.

En la fase final, cada equipo se hará cargo de sus gastos de alojamiento y desplazamiento. Los gastos de arbitraje serán divididos a partes iguales entre los equipos participantes en cada una de las fases y el resto de gastos serán por cuenta del Organizador.

De todas las candidaturas presentadas tendrán preferencia los cuatro equipos participantes y en caso de que no se presente ninguna candidatura que reúna las condiciones mínimas para la celebración de esta "Final a cuatro", todos los gastos serán prorrateados. La sede será designada por la FEB.