Fernando Alonso ha llegado al paddock de Albert Park en Melbourne convertido en el gran protagonista del GP de Australia, a sus a 41 años. Más de dos décadas después de su debut en la F1 con Minardi en 2001, el piloto asturiano ha firmado uno de sus mejores estrenos de temporada, con dos podios en Bahrein y Arabia y aunque hoy por hoy el dominio de Red Bull, con sendos dobletes de Max Verstappen y Sergio Pérez, parece incontestable, Aston Martin parece el único equipo capaz de acercarse al todopoderoso RB19 en un futuro cercano.

Risueño y muy relajado, Fernando ha compartido rueda de prensa con el actual campeón y líder del Mundial, Max Verstappen y se ha referido a la 'viral' victoria número 33 de su carrera deportiva: "Ojalá llegue pronto y podamos ir a por la 34", ha lanzado desafiante y con la moral por las nubes después de conseguir por fin un coche que le permite pelear en la zona delantera de la parrilla. "Llegamos con confianza, el coche a partir de ahora cambiará. Para Bakú o Imola desarrollaremos algunas partes y veremos cuánto de competitivos somos y si podemos mantener este ritmo. Ahora estamos muy felices", ha dicho.

"Max sigue usando el número uno, así que pediré el 33 para mí el año que viene", ha bromeado Alonso, que ha agradecido las altas expectativas y el seguimiento que está teniendo su temporada en España: "Es una locura ver como en mi país vuelven a estar entusiasmados con la Fórmula 1, por todo lo que está sucediendo. Han disfrutado estos primeros dos podios y la carrera en Barcelona será enorme otra vez", ha comentado el bicampeón, que consiguió su última victoria, la 32, en el GP de España de 2013, con las gradas del Circuit a reventar, tal como volverán a estar en la próxima cita del 2 al 4 de junio.

Verstappen, admirador declarado de Alonso, ha respondido a su petición especial sobre el dorsal: "El 33 es un buen número. Fernando debería haber ganado bastantes más carreras, merece muchas victorias más. Me alegraría mucho verle ganar la 33, pero quiero verle ganar más. Ya veremos. Creo que nosotros tenemos una buena oportunidad en Australia, pero debemos ejecutar un buen fin de semana", ha advertido.

En cuestión de números, Alonso ha celebrado también su podio 100 en la F1, que llegó tras mucha polémica en Arabia, cuando la FIA inicialmente le impuso una sanción que le dejaba cuarto tras la carrera y horas más tarde le restituyó la tercera plaza : "Se siente bien alcanzar esa cifra pero obviamente cuando estás en el Campeonato no te estás concentrando realmente en eso, sólo estás pensado en el próximo fin de semana, como hicimos después de Jeddah. Por el momento, estamos muy contentos con el rendimiento del coche en las dos primeras carreras. Estuvimos mejor de lo esperado, especialmente en Jeddah fue una agradable sorpresa, así que llegamos aquí con un gran nivel de confianza. Aquí es parecido a Jeddah. Ojalá pudiera llegar la 33, pero hay que ser realistas. Puede pasar de todo".

Sobre la ampliación del cajón de salida, que la FIA ha decidido ampliar 20 cm a partir del GP Australia tras la sanción en la parrilla de Arabia para Alonso, éste ha reconocido su culpa: "Fue un error mío no estar en la posición correcta en Jeddah. La visibilidad no era correcta. Estamos concentrados en la línea amarilla y no en la posición. Pero no era para sacar ventaja. Llegas a la parrilla mirando a los lados y centrado en no pasarte la línea amarilla. Una nueva línea central ayudaría mucho... Que el el cajón sea más ancho, sí es mejor, pero ya veremos en Mónaco o Imola", ha apuntado.