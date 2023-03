El Barça realizó una gran exhibición de acierto, temple y control en la pista más complicada de la Euroliga, el Stark Arena, donde logró enmudecer a los 20.000 aficionados y llevarse el triunfo ante el Partizán (80-89) que le deja con pie y medio entre los cuatro mejores de la competición.

FICHA TÉCNICA Euroliga PAR 80 ________________ 89 FCB ALINEACIONES Partizan, 80 (21+24+13+22): Leday (10), Punter (16), Madar (6), Nunnally (5), Lessort (5)- cinco inicial-, Leday (10), Avramovic (5), Smailogic (6), Papapetrou (2), Exum (24), Trifunovic (0). Barça, 89 (25+19+22+23): Satoransky (10), Laprovittola (25), Abrines (5), Mirotic (19) y Vesely (14)- cinco inicial-, Da Silva (5), Sanli (2), Kalinic (4), Higgins (5), Tobey (3), Jokubaitis (2). Arbitros: Ryzhik (UCR), Panter (ALE) y Shemmesh (ISR). Sin eliminados Incidencias: Partido de la 31ª jornada de la Euroliga, disputado en el Starks Arena de Belgrado, ante 22.000 espectadores.

El cuadro de Jasikevicius, liderado por un magistral Laprovittola (25), y un determinante Mirotic (19) mostró una fuerza mental y concentración que le dió una de las victorias más satisfactorias de la temporada. Este equipo llega preparado para luchar por la Euroliga.

En un ambiente infernal en el Starks Arena, el Barça salió concentrado, consciente de que el inicio era importante para no dejar al Partizán irse en el electrónico. Y el hombre que contemporizó el encuentro fue Nicola Laprovittola.

El argentino puso el tono del juego al Barça anotando dos triples consecutivos que dieron tranquilidad a los de Saras (2-8). Los de Obradovic salieron como un toro desbocado, pero esa fuerza inicial, yéndo a todos los balones con furia, no les dio el resultado esperado.

Con paciencia, y con los puntos de Laprovittola y los buenos balones interiores a Vesely, el cuadro azulgrana contuvo el inicio del Partizán, que fue a remolque todo el cuarto y con 11 puntos de Laprovittola que dieron tranquilidad al Barça (21-25).

Falla la segunda unidad

Jasikevicius premió con descanso a los titulares tras un intenso primer cuarto, y el experimento de la segunda unidad no le salió bien. Y es que el ex azulgrana Dante Exum, motivadísimo de medirse a su ex equipo, cambió la dinámica del partido.

Un parcial de 8-0 del Partizan con dos triples del australiano, ya puso por delante al Partizan (32-27). Saras aguantó unos minutos más con Jokubaitis, Kalinic, Tobey y Sanli, pero el partido estaba en manos de los locales, que se fueron de ocho, su máxima (40-32).

Jasikevicius tuvo que recurrir de nuevo a Laprovittola, Satoransky y Mirotic para frenar la sangría local, y otro triple del ‘Lapro’ recomponía al Barça, con el despertar de Higgins, que gracias a un triple redujo la renta a uno al descanso (45-44). El Barça estaba dando la cara, y con paciencia, la victoria podía ser posible en una autentica ratonera como el Stark Arena.

El Barça volvió al partido muy concentrado, igual como empezó el partido, y el equipo azulgrana le dio rápidamente la vuelta a la tortilla. Dos acciones consecutivas de Abrines con triple incluído, permitió al Barça coger el control en el electrónico (45-51). La reacción azulgrana cogió por sorpresa al cuadro serbio, que se atascó completamente. El Stark Arena perdió su intensidad por unos minutos ante un parcial de 4-15..

Eso lo aprovechó el Barça para ir abriendo brecha en el marcador hasta los 12 puntos (49-61). Los de Saras, en control absoluto del partido ante un Partizán realmente 'tocado' incapaz de reaccionar ni con Obradovic pidiendo a gritos la técnica, que no le señalaron. Buenos minutos de Mirotic permitían al Barça llegar al final del tercer cuarto en control (58-66).

Un cuarto final de infierno

El cuarto final iba a ser un infierno para el Barça. El Partizán salió a por todas y redujo rápido las diferencias para acercarse a solo tres (63-66) después de una técnica a Mirotic y dos acciones de Exum, que lideraba la reacción local. Saras paró el partido para calmar los ánimos.

Exum era un autentico torbellino (24 puntos) y se echó el equipo a la espalda para poner en problemas al Barça (70-73) a 5' del final. Un triple de Laprovittola y un palmeo de Mirotic, volvía dar aire al Barça (70-78). Partizán lo intentó pero un gran Mirotic y un triple de Satoransky dejó el partido sentenciado (73-63) a 1:43 del final, con un autentico partidazo del Barça.