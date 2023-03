Fran González, técnico del Balonmano Zamora Enamora, señaló al término de la primera derrota de su equipo en la pugna por la permanencia en la División de Honor Plata estar "contento con la actitud de sus jugadores" pero no así con un resultado que "de haber empatado el choque cuando se tuvo ocasión, quizá hubiera sido otro".

"Creo que empezamos mal el partido. Fue un viaje muy pesado y creo que lo pagamos al principio porque no estábamos muy ubicados, no nos habíamos dado cuenta de que había empezado el partido", analizaba el técnico asturiano, añadiendo: "una vez ajustamos la defensa en la primera parte conseguimos acercarnos pero, antes del descanso, se volvieron a ir en el marcador". Una situación que, según indicó, no varió la consigna pistacho que era "seguir corriendo pues, en algún momento, Ibiza iba a bajar el nivel físicamente".

En opinión del entrenador, "durante muchos minutos se jugó hacia el centro de su defensa y eso fue decisivo. Se tuvo poca movilidad en ataque, pocas piernas", si bien, en el la segunda mitad "se ajustó la defensa y el equipo logró ponerse a un gol a falta de cinco minutos". "Tuvimos varios balones para empatar pero no supimos jugarlos bien y, después, abrimos la defensa para intentar cosas pero el rival se acabó yendo en el marcador", sentenció.