No pudo el Caja Rural ZCF Amigos Duero aprovechar su visita al campo del tercer clasificado para recortar diferencias con él. Las zamoranas lo intentaron, sobre todo en la segunda mitad en la que gozaron de dos claras ocasiones de gol, pero no consiguieron la recompensa que merecieron ante un Burgos CF "B" muy sólido.

La igualdad fue máxima desde el pitido inicial. Locales y visitantes le pusieron mucha intensidad a su juego y trataron siempre de no dejar hacer a su rival. No hubo un dominador claro y, aunque nadie renunció a nada, lo cierto es que el encuentro transcurría casi por completo en la parcela ancha. Las ocasiones claras de gol brillaban por su ausencia, llegándose al paso por vestuarios con 0-0.

Tras el descanso la dinámica del partido no cambió, aunque con el paso de los minutos el conjunto mas decidido, el Caja Rural ZCF, trató de dar un paso al frente. No fue fácil ante un Burgos CF "B" que se había replegado bien y que no dejaba maniobrar al rival. Aún así, dispusieron las visitantes de dos ocasiones claras para desnivelar la contienda. Ambas llegaron en buenas jugadas colectivas pero, primero Blanca Sánchez y luego María González, marraron sus disparos y las zamoranas saldaron con un punto una actuación en Castañares que quizá mereció mayor premio.