El Zamora cayó derrotado ante el Guijuelo en un derbi castellanoleonés en plena lucha por el play-off y en el que no supo sobreponerse a varios factores en contra, sobre todo a las bajas en defensa, que obligaron a Theo a retrasar su posición habitual ante la ausencia de Luismi Luengo por acumulación de amarillas. Los zamoranos sufrieron un polémico arbitraje y, pese a gozar de las ocasiones más claras, pagaron muy caro un error en el 81’ que supuso el 1-0 de un ex como Sergio Garban, que no perdonó ante el meta Troya tras un empujón por detrás a Prada. Ya en los últimos minutos, el Guijuelo se quedó con un hombre menos y el Zamora puedo empatar el encuentro en el minuto 99 de un largo añadido, pero el remate de Pau lo repelió el larguero y los de Yago Iglesias deberán seguir remando para meterse en el play-off.

Los primeros compases del encuentro en el Luis Ramos los dominó el conjunto rojiblanco, que era el encargado de meterle emoción al encuentro con varias jugadas de peligro, sobre todo al contragolpe por medio de un muy vertical Manu Viana, el hombre más peligroso junto a Jaime Sancho, quien tuvo en sus botas una gran jugada personal que terminó en saque de esquina. Troya tuvo poco trabajo en los primeros minutos, con algún balón blocado sin mayores problemas. La primera jugada polémica del partido llegó a los diez minutos de juego. El Zamora pidió penalti por un agarrón del brazo sobre el propio Jaime Sancho, que se metía totalmente solo en el área con mucho peligro, pero el colegiado no quiso señalar nada pese a parecer bastante claro. En un claro ida y vuelta con bastantes imprecisiones, el Guijuelo también lograba meter miedo en el cuerpo de los zamoranos e igualar el encuentro pasado el primer cuarto de hora. En un error de Chendri, robó y salió al contragolpe el conjunto salmantino con un veloz Álex Caramelo, que intentó conectar desde la banda derecha al segundo palo con Carmona, pero estuvo muy atento Silva para evitar lo que hubiese sido el primero del partido. Con el paso de los minutos, el ritmo del partido bajó considerablemente y las ocasiones brillaron por su ausencia, pese a un pequeño arreón del Guijuelo en los últimos minutos de la primera mitad a través de algún que otro saque de esquina sin mayores consecuencias para el guardameta David Troya. Tanto fue así que llegamos al tiempo de descanso con el cero a cero inicial y sin un solo tiro a portería de ninguno de los dos equipos, con ambos guardametas inéditos salvo para a penas blocar balones laterales sin peligro. La segunda mitad comenzó con el mismo guion que los anteriores 45 minutos. La primera ocasión la tuvo el Zamora en el 58’, en un gran centro al que no llegó por muy poco Charly López para enganchar el esférico. Con el partido muy peligroso para el Guijuelo, Mario Sánchez quiso agitar a su equipo con la entrada de dos caras conocidas en Zamora. Entraron Sergio García y Sergio Garban, dos de los héroes del último ascenso rojiblanco. Por su parte, también Yago Iglesias, que había visto la amarilla por protestar, movió ficha y dio entrada a Vallejo y a Dani Hernández. Fu el propio Dani quien la tuvo para el 0-1 nada más entrar con un fantástico golpeo desde fuera del área que se marchaba por encima de la portería por poco. El susto hundió al Guijuelo y supo aprovecharlo el conjunto zamorano instantes después. En el 67’, llegó el segundo intento consecutivo, tras un centro lateral medido de Sancho que remató desviado de manera acrobática Charly López al borde del área pequeña. Y en el mejor momento del conjunto visitante, iba a llegar el duro mazazo. Sería en la segunda jugada polémica del partido a falta de diez minutos para el final. Sergio Garban cumplió con la ley del ex tras realizar un claro empujón en una carga por detrás sobre el central Raúl Prada para robarle el balón y terminar batiendo en el mano a mano con David Troya. Muy protestado el tanto, que provocó la amarilla para el central zamorano. Fue un auténtico jarro de agua fría para un Zamora que ya se veía, al menos, con un punto en el bolsillo en un partido clave a domicilio. Los pupilos de Yago Iglesias reaccionaron tras encajar y se volcaron en ataque en busca del gol del empate en los últimos minutos, pero el choque se detuvo en varias ocasiones con varios encontronazos y un choque de cabezas con Paulino involucrado interrumpió el duelo unos cinco minutos y supuso la expulsión de Santi Perea por parte del Guijuelo, que afrontó el final de partido con un hombre menos. Con nueve minutos de añadido por delante y superioridad numérica sobre el terreno de juego, el Zamora lo intentó con más corazón que cabeza, pero logró inquietar al guardameta Roberto con un disparo a las manos de Panadero, en el que era, pese al dominio, el primer disparo a portería de los visitantes detenido por el portero rival. Ya en los dos últimos minutos, la balanza pudo decantarse para cualquier lado en un final de auténtica locura. Primero, porque pudo ser peor el resultado cuando, en un contragolpe salmantino, el Guijuelo pidió una mano en área zamorana tampoco pitada por el colegiado. Y posteriormente, cuando Paulino, teniendo tan solo que empujarla a gol, mandó al larguero un remate totalmente solo al segundo palo en el 99’.