El Atlético Benavente parece destinado a hacer del Ángel Nieto su particular olla a presión. Por cuarta vez este curso, los blanquiazules deberán jugar en la capital zamorana por las obras en La Rosaleda, su feudo habitual, pero ese detalle no puede ser impedimento para luchar por todo y ante todo esta tarde a partir de las 19.30 horas. Con parte de la afición que pueda desplazarse hasta Zamora, los de Chema Sánchez buscarán el máximo botín ante el Real Betis, un plantel que ahora mismo ocupa una cómoda décimo primera posición con 29 puntos, al contrario que los benaventanos que no tienen mucho más margen de error para una permanencia que en estos momentos está a cinco puntos.

La situación no invita a la relajación y en el equipo tienen claro que deben salir con todas sus armas para asegurarse tres puntos que le acerquen a un objetivo por el que luchan desde que comenzó un curso que está resultando muy aciago para ellos. La solidez atrás y la máxima concentración volverán a ser las armas de un plantel muy necesitado. Si para alguien será más importante este encuentro será para Aitor Blanco que pasó unos meses en el club sevillano entre sus dos etapas como blanquiazul. En cuanto al resto, la motivación en estos momentos es máxima para una plantilla que confía en enderezar la situación en esta recta final de campeonato. De hecho, si consiguieran ganar este compromiso ante Betis y el próximo en Ceuta, se plantarían en La Rosaleda el 15 de abril ante Leganés (equipo que ahora mismo marca la permanencia) con todo a su favor. No obstante, en el vestuario, que asumen la baja de Costi para este duelo, solo piensan en esta cita que afrontan como "una final, más todavía sabiendo que jugamos en casa y que no hay margen de error. Hay que sumar de tres en tres para salir del hoyo".