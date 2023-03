El salmantino del Zamora CF Juanan aseguró tras realizar el análisis de la derrota contra el Oviedo Vetusta que el equipo rojiblanco hizo «un buen partido, creo que ellos tuvieron dos ocasiones en las que nos metieron dos goles, pero nosotros no sé si creamos entre diez y doce claras, de poder marcar gol, aunque no estuvimos acertados» y puntualizó que tal vez «tenemos que poner el foco en eso, en estar más acertados de cara al gol».

«No creo que ellos merecieran el resultado que se llevaron de aquí, pero esta es una nueva semana, con un partido completamente diferente por todo, no principalmente por el condicionante del campo. El de Guijuelo siempre es un campo exigente por sus dimensiones y por el tipo de césped artificial», añadió el centrocampista charro.

Juanan asegura que «allí en su campo, el Guijuelo es un rival muy muy complicado que encaja muy pocos goles aunque sí que es verdad que el Compostela le marcó tres. Encaja muy pocos goles y va a ser un partido muy difícil y se lo va a llevar el que menos errores cometa. Creo que va a ser un partido bastante cerrado y el que cometa un error lo pagará muy caro. Será un partido un poco especial porque nos enfrentamos a antiguos compañeros».

Juanan conoce a la perfección a casi todo el equipo del Guijuelo y eso «lo puedo usar también como ventaja. Conozco bastante bien a muchos ex compañeros que he jugado con ellos aquí en Zamora y en otros equipos y será un partido especial y lo afrontaremos con muchas ganas». El jugador del Zamora reconoce que el terreno de juego y el césped artificial del Municipal será un aspecto a tener en cuenta: «En teoría creo que quieren cambiarlo el año que viene, así que no creo que esté en las mejores condiciones, porque además le dan mucha tralla con muchos equipos de la cantera que entrenan y juegan allí. Pero no nos puede servir como excusa, tenemos que ir allí a sumar de tres y no podemos poner excusas ni con el campo ni por las dimensiones, ni nada. Hay que ir allí a competir y creo que va a ser un partido muy difícil».