Al término del encuentro, Ricardo Vasconcelos, explicaba que había sido un partido bastante similar al vivido en la ida en Melilla aunque en esa ocasión las naranjas sí pudieron quedarse con la victoria en casa, algo que supone un paso más en la progresión del equipo. "Al final, es un salto importante. Creo que en este partido dominamos más que allí. Aquí, en la primera mitad, tuvimos el partido bastante controlado, jugamos bien, tuvimos las ideas claras e hicimos errores normales de los partidos". Sin embargo, sí admitió que hubo algún momento de dudas en el segundo tiempo, con "tiros de tres abiertos que no anotamos" en una segunda mitad "menos lúcida" en el juego de las naranjas.

De hecho, el entrenador luso de lo que sí se lamentó es de que las suyas deben tener mejores porcentajes a lo largo de los 40 minutos de partido y mantener el ritmo alto de los partidos. "Al final, cuando bajamos el ritmo, ellas se aprovechan".

Además, se refirió a cómo afrontó su equipo el tiempo de prórroga, en el que esta vez sí salió cara ante las melillenses. "Los momentos finales jugamos muy bien y estoy contento por ello, pero nos queda ese sabor agridulce porque antes no lo habíamos hecho tan bien".

Con 8 jugadoras

Lo cierto es que el Recoletas Zamora, con la baja de Jelena y la marcha de Vendrell tras operarse del hombro, afrontó este encuentro con 8 jugadoras y, al parecer, no está en los planes del club fichar. "No creo que suceda esa posibilidad ahora mismo. Lo que intentamos es recuperar a Jelena. No tenemos una fecha, pero sí tenemos esperanza de volver con ella a la pista en unas dos semanas, o incluso más, pero creo que se va a incorporar".

Además, confesó que ahora mismo la premisa que tienen de forma interna es que "cada entreno y cada partido sea preparar abril", que es cuando se celebrará la fase de ascenso a Liga Femenina.