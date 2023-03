El CB Zamora Enamora, con la permanencia en LEB Plata en la mano, sueña ahora con disputar una temporada más el "play-off" de ascenso a LEB Oro. Una ilusión que debe empujarle hoy (17.00 horas) a lograr el triunfo en el pabellón Ángel Nieto, donde medirá fuerzas con el Cazoo Baskonia.

La lucha por el ascenso está cerca pero, en el vestuario zamorano, saben que su deseo pasa por ganar todavía un par de partidos más en este complicado final de temporada en el que hay mucho en juego para gran cantidad de equipos. Con esas cuentas presentes, a nadie se le escapa que sumar por victorias los encuentros en el Ángel Nieto será determinante en la búsqueda por el "play-off". El CB Zamora Enamora no puede dejar escapar ningún triunfo como local, empezando por el que estará en juego esta misma tarde.

El "play-off" está en la mente de los hombres de Saulo Hernández, pero el técnico es consciente de que para alcanzar ese sueño, paradójicamente, su equipo no puede dormirse en pista. Ni siquiera relajarse, aunque esté enfrente el colista de la clasificación como es el caso.

El Cazoo Baskonia puede parecer un rival muy asequible si solo se atiende a la clasificación, con cinco victorias y 17 derrotas en su haber, no aparenta peligro alguno. Sin embargo, el CB Zamora Enamora no se fía de un filial al que conoce muy bien, especialmente un Saulo Hernández que no dudó en afirmar que los vascos son "la gran sorpresa del campeonato", destacando el "grandísimo potencial de un grupo que, en condiciones normales, figura entre las tres o cuatro mejores plantillas de la conferencia Oeste".

Un roster impropio del último clasificado

"Basket Navarra, uno de los equipos más en forma de la categoría, cayó derrotado ante ellos la pasada semana. Y no solo eso, lo hizo llegando al descanso con el partido prácticamente perdido", recordaba el técnico del CB Zamora Enamora, destacando el "enorme potencial físico" de un plantel en el que figuran jugadores de la talla de Prgomet (máximo anotador de su equipo y que en su última visita al Ángel Nieto causó un destrozo absoluto) o Silvestrom, a los que acompañan talentazos nacionales como Maiza (segundo referente ofensivo) o Querejeta.

Ndiaye, Faye, Savkov o Pape Son completan la nómina de talentos del sorprendente último clasificado, frente al que CB Zamora Enamora no puede "permitirse el lujo de jugar al 80%". "En esta liga, no jugar al 100% significa que, probablemente, perderás el partido", avisa un Saulo Hernández que demanda la máxima concentración de sus hombres, con los que ha trabajado a lo largo de la semana para corregir los errores que privaron al conjunto zamorano de imponerse en La Roda.

Claves para el triunfo

Sin bajas, ya que la plantilla cuenta con un único jugador en duda por un proceso vírico que no le impedirá disputar el duelo, el CB Zamora Enamora apelará al trabajo defensivo y al "necesario control del rebote" para mantener a su adversario a raya este sábado. Dos aspectos determinantes como también lo será "jugar un partido a un ritmo más lento de lo que gusta al Baskonia", según comentó Saulo Hernández. Claves que podrían permitir al bloque zamorano seguir acercándose al sueño del "play-off".