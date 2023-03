Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF no ocultó en la sala de prensa del Ruta de la Plata que su equipo vive un momento dulce. Se dispone a sumar su tercer triunfo consecutivo, está en puestos de "play-off" y, bajo su criterio, "los jugadores están a gran nivel", comprometidos en ofrecer el máximo cada día. Un estado que el gallego quiere prolongar ante el Real Oviedo pues los rojiblancos afrontan ahora "el momento clave de la temporada" con la disputa de las últimas nueve jornadas.

"A nivel clasificatorio estamos en el mejor momento de la temporada", aseveró Iglesias, apostillando que no por ello deja de haber "margen de mejora". "La clasificación también refleja la gran igualdad que hay en el grupo y, creo, que estamos en un momento de la temporada con muchos equipos peleando por los puestos de cabeza. Eso nos exige a estar a un muy buen nivel y seguir buscando esa excelencia que es tan difícil de alcanzar", comentó el técnico, quien subrayó la importancia de ganar este fin de semana pues, dado el rival, "se tratan de tres puntos importantes para seguir reforzando al equipo y permitir al grupo dar un paso más a nivel clasificatorio".

Con solo nueve jornadas por delante, las calculadoras de muchos aficionados echan humo pero Yago Iglesias insistió ayer que el Zamora CF sigue pensando "partido a partido", sin perder de vista la importancia de ganar todos los encuentros en casa como el del próximo domingo.

"Nosotros queremos ganar todos los partidos, cada jornada en donde sea. De los nueve partidos que quedan, cinco serán en casa y eso suponen 15 de 27 puntos en juego. Es una cifra que nos acercaría mucho al objetivo del play-off", analizó Iglesias, para contraponer a continuación: "para nosotros es fundamental ganar en casa pero no pensamos en esas "cuentas de la lechera". La experiencia nos dice que puedes perder puntos que das como muy asequibles y recuperarlos después en otros campos donde no contabas con sumar. Por eso, vamos partido a partido y ahora toca enfrentarnos a un buen rival como es el Real Oviedo B".

El técnico del Zamora CF señaló que su rival es un conjunto que "en esta segunda vuelta lo está haciendo muy bien" y que llega "pisando fuerte" tras un primer tramo de la temporada en el que "acusó la falta de experiencia de su plantilla".

"Son un rival al uso, no como el año pasado el Real Celta B. A principio de temporada contaban con 10 o 12 jugadores que ascendían del juvenil y eso causó un gran efecto en su arranque. Ahora, han tomado el pulso a la categoría y varios jugadores participan de forma activa con el primer equipo, incluso debutando en Segunda ahora de la mano de Cervera", analizó Yago Iglesias sobre un conjunto "cuyo rendimiento es muy bueno".

Precisamente, ese buen hacer astur y las características del filial ovetense, podrían llevar a Yago Iglesias a recuperar sus habituales cambios en el once inicial, dinámica que rompió el pasado fin de semana repitiendo equipo pues el Zamora CF buscará "adaptarse a las fortalezas y debilidades del rival", que influyen en su alineación.

"Es cierto que, el último fin de semana, repetimos once pero los dos equipos contra los que jugamos lo permitían. Este rival es distinto y hace cosas diferentes", señaló, añadiendo que "además, hay algún jugador con molestias" pese a que para ninguno de ellos peligre su participación el domingo.

Iglesias admitió que, al contar con todos, le costará mucho diseñar el once y realizar la convocatoria, principalmente porque "todos los jugadores están a gran nivel, no hay uno por debajo de otro. Todos muestran ese compromiso por la causa y saben que ahora el equipo se lo juega todo". Por ello, quizá cobre más peso el apartado táctico, buscando contar con "un plan A, B y C" con el que pelear "durante los 95 minutos" y tratar de romper la propuesta visitante y "elegir bien cuándo atacar rápido y cuando hacerlo con pausa" para dar más fluidez y eficacia a la ofensiva con independencia de si el Real Oviedo apuesta por "ser valiente y presionar arriba" u opta por estrategias similares a las vistas en el Ruta de la Plata en partidos anteriores con marcajes individuales sobre Chendri gran vigilancia sobre los interiores rojiblancos.