David Ámez, jugador del Zamora CF, señaló en rueda de prensa que al conjunto rojiblanco le quedan "nueve finales" y el vestuario que dirige Yago Iglesias piensa ir "a por todas".

El lateral, consciente de la buena racha del equipo, no dudó en asegurar que la intención del grupo es "alargar la racha" este fin de semana ante el Real Oviedo Vetusta. "El equipo está luchando por ello y está preparado para seguir ganando y sumar una tercera victoria consecutiva al casillero", destacó, asegurando que, bajo su punto de vista, el equipo no tiene tantos problemas para cerrar partidos como pudiera parecer: "No lo veo así. Cuando marcamos el primero, siempre, a continuación intentamos meter el segundo y creo que fabricamos ocasiones para meterla. Al final, es verdad, buscamos proteger los tres puntos que tenemos y quizá nos está costando en algunos partidos, pero yo al equipo lo veo tranquilo".

En cuanto a la situación actual del Zamora CF, Tibu afirmó que en el grupo son conscientes que "se empezó un poco mal" pero que "tras hablarlo en el vestuario y reflexionar sobre lo que se hace bien y mal sobre el campo, el grupo lleva 18 partidos con una única derrota". Una dinámica que apunta al mejor momento de la temporada que confían en alargar hasta el final. "Sabemos que quedan nueve finales y vamos a intentar ganar todas", subrayó Ámez.

En cuanto a su nuevo rol dentro de los planes de Iglesias, Ámez afirmó que él está "a disposición de lo que requiera el míster" y que él lo que quiere "siempre" es "sumar mi granito de arena al equipo para lograr los tres puntos", bien de lateral derecho, de lateral izquierdo o en cualquier otra zona. Incluso, con esa proyección ofensiva que le llevó a ver puerta (en fuera de juego) el pasado domingo. Un tanto que tiene "muchas ganas de marcar en la categoría" aunque no lo cambie por la victoria del Zamora CF". Triunfo que, en su opinión, será difícil lograr este domingo pues "el Real Oviedo Vetusta es un equipo muy joven pero con jugadores de calidad y, en esta liga, cualquier conjunto es capaz de igualarte o incluso de remontarte un partido".