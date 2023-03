El Villaralbo “B” se llevó los tres puntos en parte, gracias a una gran primera mitad de los de Loren, ante un combativo Racing Benavente, y alargan una semana más, su buen momento de forma, y de resultados. Los primeros compases del partido borraron al Racing que poco podía hacer ante el vendaval de juego azulón. Ruso, adelantaba a los Villaralbinos a la salida de un córner cuando apenas había comenzado a rodar el balón. La respuesta inmediata del Racing la daría Modes, cuyo lanzamiento de falta se topó con el travesaño.

Tras esta jugada, el dominio azulón se incrementó, y las ocasiones de gol locales sobre el área visitante aumentaron. Los de Villaralbo, reclamaron una clara mano en el área racinguista que el colegiado, bien posicionado, no apreció. Instantes después, se dio una situación similar en la que el árbitro se desentendió con la misma decisión que en la anterior, quedando impunes sendas acciones. Ruso, con una diagonal, ponía el balón en bandeja a Carba que ampliaba la renta local.

La asociación entre líneas, y la velocidad del juego local para cambiar el balón y aprovechar los espacios desarmaban al Racing que se veía superado por el joven filial del Villaralbo, que tuvo en botas de Víctor la ocasión de ampliar la renta. Sería José quién rompiese a la defensa visitante para asistir a Carba, que a placer ponía el tercero en el marcador local. Pese a la superioridad del Villaralbo “B”, el Racing intentaba buscar, con transiciones rápidas, la portería de Iván, que veía como el conjunto visitante recortaba distancias tras un penalti anotado por Modes. Marco, poco antes del descanso, anotaba para los locales el cuarto del partido, no exento de polémica sobre la posición del atacante villaralbino.

Tras la reanudación, el partido no estaba ni mucho menos sentenciado. Un error de marcaje de Santi, permitía a Álvaro recibir el esférico sólo ante Iván, y acortar distancia para meter a su equipo en el partido. El tanto visitante incomodó a los locales que sin el dominio del balón vieron equilibradas las fuerzas en el encuentro. Pese a ello la voluntad del Racing no fue suficiente, el partido se volvió tosco y las ocasiones desaparecieron. Marco en la recta final del partido subía al quinto de un marcador que tendría un gol más para los visitantes. Pazos acortaba distancias pero la victoria local no correría peligro, y estos tres nuevos puntos permiten al filial del Villaralbo, aprovechar el pinchazo del Moraleja, y empatarle a puntos en la tercera posición.