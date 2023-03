El Trofeo Excelentísimo Ayuntamiento de Zamora regresa esta sábado a las calles y carreteras de la provincia con la disputa de su 42ª edición. Un capítulo que promete mantener la habitual emoción de una prueba frenética, con gran ritmo de pedaleo y diversos aspirantes a una victoria que se suele decidir en los últimos metros del esprint que tiene lugar en la Avenida de la Feria.

La cita fue presentada esta mañana en el consistorio, con el concejal de Deportes Manuel Alesander Alonso como anfitrión deseando que "la carrera sea todo un éxito como lo ha sido siempre hasta ahora" y animando a los zamoranos "a salir a la calle para ver pasar al pelotón".

Los zamoranos tendrán un total de 81 kilómetros para poder ver de cerca a los corredores élite y Sub-23 que participarán en esta 42ª edición que atraerá a la provincia a casi 300 personas entre ciclistas y componentes de los diferentes equipos que tomarán parte. Una nómina de participantes que, aún hoy, está pendiente de cerrarse según apuntó el director de carrera Manuel Campesino. "Estamos a la espera de confirmación de un nuevo equipo extranjero que se una a los dos conjuntos lusos ya confirmados y al filial del Bareín, que acude como cabe recordar con Eusebio Pascual", comentó el organizador, destacando que la participación "será prácticamente la misma que la del Trofeo Caja Rural-San José, si bien algún equipo hará cambios en su alineación de un día para otro".

Campesino apuntó a que la prueba "no ha sufrido cambios en su recorrido" y que por ello espera que sea "tan intensa y nerviosa como siempre", destacando que habitualmente "la media de la cita no baja de los 42 kilómetros por hora y en dos horas suele completarse el recorrido". Un alto ritmo que es tan característico como el final al esprint por las calles de Zamora, para el que apuntó como posible favorito a Noel Martín, del Rías Baixas.

Tampoco restó opciones a los corredores del conjunto local, el Zamora Enamora, apuntando que "tanto Pau Torrent como a Gabriel Ochando han hecho buenas actuaciones" y pueden estar entre los aspirantes a la victoria el sábado.

El ciclismo en Zamora sigue creciendo

Por otra parte, Manuel Campesino aseguró que "como aficionado al ciclismo" y pese a las dificultades que suele encontrarse este deporte para florecer y arraigarse a lo largo del territorio nacional, en Zamora las dos ruedas gozan de buena salud. "Además de las pruebas propias, también ha habido etapas de la Vuelta a Castilla y León y de la Vuelta a España que han pasado por la provincia, no se puede decir que no haya apoyo aquí y no se invierta en ciclismo", comentó, añadiendo: "es cierto que hubo un tiempo que dejaron de existir equipos y estructuras ciclistas en Zamora pero, ahora, con la escuela de Villaralbo y el equipo Sub-23, se está potenciando este deporte".

De hecho, respecto a los pasos que se están dando para fortalecer las dos ruedas en la provincia, el presidente del CDC Zamora desveló que recientemente su club se ha reunido con el Zamora CX pues, actualmente, "un ciclista zamorano puede rodar en casa hasta cadetes pero luego, si quiere seguir tiene que irse fuera" y es un problema que se pretende subsanar. "Estamos en conversaciones para crear un equipo júnior que permita a cualquier joven tener una formación completa en Zamora, dentro del mundo del ciclismo".