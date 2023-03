El Zamora CF firmó una nueva victoria al superar en el Ruta de la Plata al UP Langreo en un partido que tuvo sus goles justo al comienzo y al final del mismo. Y es que, Chendri adelantó a los rojiblancos en el minuto 2 de juego y Ander, ya en tiempo de descuento, puso el definitivo 2-0 a un duelo controlado sin muchos apuros por los rojiblancos, un equipo claramente mejor al voluntarioso bloque astur.

No pudo arranca mejor el duelo para los rojiblancos ante un UP Langreo que pagó muy caro su primer error. Una defensa timorata de un alón suelto permitió a Charly pelear por el cuero, controlando el esférico y chutando raso para batir al meta Torre. Su tiro tropezó con el poste pero, en el rechace, Chendri estuvo muy atento para efectuar un disparo al palo contrario y hacer el 1-0. Un tanto que llegaba en el minuto 2 de partido.

Con el marcador a favor, el Zamora CF pasó a jugar con inteligencia los siguientes minutos. No renunció a tener la bola pero tampoco tuvo problema en ceder la iniciativa y centrarse en no cometer fallos defensivos que dieran vida a su oponente, que obligado por el tanto inicial pasó a presionar más arriba. El UP Langreo no iba a renunciar y, tras una falta lejana atajada por Troya, Arzalluz probaba fortuna con un chut raso que se fue al lateral de la red.

No tardó en llegar la respuesta local al primer acercamiento astur en un tiro lejano que se fue a saque de esquina. Si bien, fue una acción esporádica en un cuadro rojiblanco comedido en ataque ante un UP Langreo que pasado el cuarto de hora de partido dio un paso adelante.

Un par de acercamientos a los dominios de Troya fueron suficientes como para llevar al Zamora CF a subir el ritmo. Y así, con Chendri y Alex Ares marcando el paso por delante de Theo, el equipo de Iglesias gozó de varios acercamientos peligrosos. Llegadas a las que se sumó Ámez para, en fuera de juego, anotar un tanto que no subió al marcador. Como tampoco lo haría la réplica visitante, un tiro de Bayo MBen que atajó muy bien abajo Troya en el minuto 28.

Las ocasiones claras se esfumaron del partido tras ese par de acciones. El UP Langreo colgó al área zamorana diversos balones con cierto peligro y el cuadro rojiblanco contó con alguna escapada de Viana o Chendri pero, el acierto de la zaga rojiblanca y la meticulosidad arbitral con el fuera de juego, dejaron sin jugadas emocionantes la recta final del primer acto. Un tiempo que acabó con el tanto de Chendri como lo más reseñable.

La segunda mitad arrancó también sin grandes alardes ofensivos por parte de ambos equipos. Eso sí, los primeros compases tras el descanso tuvieron como protagonista a un UP Langreo mucho más vivo y determinado a empatar. De hecho, fueron los visitantes quienes gozaron de mayor posesión de balón en los diez primeros minutos del segundo acto, con alguna que otra ocasión a balón parado para poder empatar.

De nuevo, forzado por la energía del rival, al Zamora CF no le tocó otra que desperezarse y hacer recular a su rival. Cosa que consiguió cuando, a la hora de juego, dos internadas por banda izquierda. La primera acabó en un fuera de juego señalado sobre Alex Ares antes de asistir a Charly para enviar el cuero a la red; la siguiente, en un córner que Torre atrapó en el segundo palo con solvencia.

Restando 25 minutos y con el duelo perdiéndose en faltas, llegaron los cambios. Primero en el bloque astur, que movió su banquillo buscando mordiente en ataque, y a continuación en un Zamora CF que daba entrada a Vallejo por un Chendri con problemas físicos. Dos sustituciones que no alteraron la alternancia de dominio sin ocasiones que solo rompió casi en el minuto 70 un cabezado visitante que se fue por encima del larguero.

Dos minutos después de esa acción llegó una nueva aproximación rojiblanca con Viana como protagonista. Un buen pase de Ares le permitió correr por la banda pero su centro a Charly fue bastante inocente. Una conexión que cerca estuvo de dar el 0-2 poco después con un centro a la cabeza del delantero en el primer palo que salvó UP Langreo de milagro.

Fue una de las últimas acciones con el "12" rojiblanco antes de que dejara su sitio a Ander en una nueva ronda de cambios que llevó a calentar por parte visitante al zamorano Jorge Hernández. El exrojiblanco regresó al césped del Ruta de la Plata cuando apenas quedaban seis minutos para cumplirse el tiempo reglamentario, buscando dinamitar un duelo que parecía bajo control por parte de los locales.

Para garantizar la energía en la recta final de partido, Yago Iglesias retiró a Alex Ares y Charly para dar cabida en el once a Sancho y Ribeiro, recibiendo tarjeta amarilla este último en apenas un minuto de juego. Con todo, al Zamora CF le tocó sufrir en los últimos minutos.

El escueto 1-0 y el empuje visitante mantuvo el cuero en el área del Zamora CF dando opciones al UP Langreo de empatar. Bien con tiros lejanos o con intentos a balón parado como dos saques de esquina justo antes de conocer el añadido del duelo. Tres minutos que el equipo de Yago Iglesias aprovechó para rematar su triunfo.

Con todo el conjunto visitante volcado en área rival, el equipo de Yago Iglesias montó una contra letal en un despeje que, tras un sutil toque de Pau Miguélez, Ander convirtió en el definitivo 2-0. Un tanto que cerró una nueva victoria rojiblanca en un partido serio y sólido de un Zamora CF que sigue otra jornada más en puestos de play-off.