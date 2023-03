El caso Enríquez Negreira supura cada día que pasa. El Barça calla, amparándose en "una investigación externa" que ayude a esclarecer el verdadero papel de los dirigentes del club en los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de árbitros (CTA) y el verdadero sentido de los encargos realizados.

Calla el Barça y Xavi Hernández, el entrenador, es el único representante del club que se ve expuesto a escuchar preguntas y a tener emitir su opinión. Viejo y experto conocedor de la casa blaugrana y sus alrededores, Xavi ha utiliza su antigua capacidad cerebral en procesar el entorno para convertirse en un defensa expeditivo para despejar balones.

Hablaba de nuevo Xavi, como ha hecho 37 veces como mínimo desde el primer partido del año (dos por partido, disputados ya 18, y la previa de este sábado antes de viajar a Bilbao) sin que nadie más haya hecho de portavoz. Es un papel que ejerce él "encantado". Da explicaciones pero no fuera. Su prioridad como entrenador es que el hedor no traspase las puertas del vestuario, por lo que, garantiza, el tema no ha sido tratado dentro.

"No nos van a desestabilizar", se atreve a prometer Xavi, que decía mantener la misma rutina desde que llegó al Barça en noviembre de 2021. Había ruido en el Camp Nou, pero provocado por otros asuntos. "Hago lo mismo que hace un año: entrenar las cosas que creo importantes para el equipo antes de un partido", aseguraba Xavi sobre el blindaje que ha procurado construir en Sant Joan Despí.

La nota del Madrid

Xavi se aferra al consejo dado por Laporta de que no se preocupara del caso Enriquez Negreira para focalizar todos los esfuerzos en preparar al equipo para conquistar la Liga. Trasladó la pregunta sobre el comunicado del Madrid anunciando la reunión de la junta directiva a algún representante blanco. "Bastante tengo yo con preparar al equipo", replicó, repitiendo que la aparición del club blanco no influirá de cara al clásico del próximo domingo.

Esas fueron las reflexiones de Xavi, desempeñando "a gusto la función de portavoz", aunque considerase que hablar dos veces por partido acaba siendo excesivo. La intervención posterior "sí que tiene sentido" porque "en un partido pasan cosas". En cambio, la rueda de prensa que estaba dando "sobraba". Pasan cosas, pero ninguna agradable. Ni futbolística.