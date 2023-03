Con su última victoria ante el CB Morón en el Ángel Nieto, el CB Zamora Enamora ha dejado prácticamente atada su permanencia en LEB Plata. Ahora, arranca un nuevo reto para los hombres de Saulo Hernández: acabar la liga regular en puestos de "play-off". Un objetivo para el que se antoja fundamental, que no decisivo, lograr esta tarde una victoria en La Roda, donde aguarda un rival directo por los billetes para la ronda eliminatoria por el ascenso directo.

"Nunca hemos ocultado que nuestro deseo es dar el salto a LEB Oro en un corto-medio plazo de tiempo, pero esta temporada al inicio se torció y ese objetivo hubo que aparcarlo para centrarnos en lo más importante, la permanencia. Ahora que la continuidad en la categoría es matemática, o casi matemática pues contamos con cuatro partidos de ventaja sobre esos puestos, podemos volver a mirar hacia arriba. Nuestro reto es el "play-off" y nuestro camino es el día a día, por ello en el vestuario esta semana solo se ha hablado de La Roda", comentó Saulo Hernández en la previa de un duelo que él mismo definió como "el más importante de la temporada hasta ahora".

"Sin duda, es muy importante. Ahora mismo La Roda marca el octavo lugar de la tabla, el último con acceso a los play-off", apuntó el técnico, razonando: "En el Ángel Nieto ganamos de once puntos y, por ello, podríamos decir que se juegan tres partidos en uno: si ganamos allí, les sacaríamos dos victorias y el basketaverage; si perdemos de menos de once puntos, tendríamos el basketaverage ganado; y si perdemos por más, nos pasarían en la clasificación". "De conseguir la victoria, supondría un paso casi definitivo para garantizar los play-off. Si no, el siguiente partido sería el fundamental para entrar en play-off".

Con esas cuentas, y otras tantas en la cabeza, el CB Zamora Enamora viaja hoy hasta La Roda para intentar repetir victoria, alargar su racha de triunfos a cuatro y dejar casi reservado su billete para las eliminatorias por el ascenso. Una victoria que, sin embargo, se antoja bastante complicada pues el Globalcaja es a día de hoy uno de los conjuntos más sólidos de la categoría cuando ejerce como local.

El talento de jugadores de Matos y Powell, máximos anotadores de La Roda, Moreno, Mestoglu o Méndez se suele potenciar en un pabellón muy peculiar en el que Globalcaja está acostumbrado a marcar el ritmo, llevar el partido a muchos puntos y no dejarse sorprender. Hasta el punto de que solo Tizona Burgos, UDEA Algeciras y Teknei Zornotza han ganado en su feudo.

Buscando dominar la contienda, el CB Zamora Enamora tratará hoy de imponer una defensa incómoda para los locales y sobresalir en el rebote para llevar la manija del duelo. La intención es proponer un guion muy diferente al habitual en La Roda y, con ello, ganar opciones de un triunfo que dejaría muy cerca el "play-off" para los de Saulo Hernández. Un plan de partido para el que los zamoranos recuperarán a Pablo Marín, ya de vuelta tras su última lesión.