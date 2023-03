Lucharon hasta el final, pero no obtuvieron recompensa. Derrota la pista albaceteña en un duelo muy igualado en el que el CB Zamora Enamora jugó a ratos y acabó cediendo ante un rival mucho más entero. Los zamoranos tuvieron un buen arranque del partido, con un 0-7 a su favor incluido un triple anotado del ugandés Opong Odoch. Los primeros puntos locales fueron un triple de Mestoglu (3-7), que serenaba el juego de su equipo. El ataque visitante continuó siendo letal, y los puntos se fueron acumulando en el marcador del Zamora Enamora. Así se pasó por el ecuador del primer cuarto con el marcador de 4-12. Antonio Javier Moya, técnico del La Roda, tuvo que recurrir a un tiempo muerto para frenar a su rival y enderezar el rumbo de su equipo. Y lo consiguió porque su equipo fue remontando para situarse a 1´13´´ con empate a 18 puntos. Apareció el mejor Decolor Fundación Globalcaja La Roda. Al final, uuna canasta de Persson firmó el 18-20.

En los siguientes diez minutos, el Zamora Enamora arrancó como en el primer cuarto. Kalinicenko hizo un triple (18-23). Pero los zamoranos no supieron dar continuidad a su juego, hecho que aprovechó su rival para acortar distancias (22-25), resultado con el que se pasaría por el ecuador del segundo cuarto. Ninguno de los dos equipos imponía su juego. Mucho desacierto en ataque y mandaban las defensas. Pero en los últimos instantes, los albaceteños pusieron la quinta y un parcial de 7-2 dio la primera ventaja al conjunto local (29-27) coincidiendo con una canasta de Méndez. Odoch se encargó, con dos triples consecutivos, de revertir una situación adversa (29-33). Antonio Javier Moya no dudó en detener el partido a menos de un minuto para el final. Powell fijó el 31-33 al término de los primeros veinte minutos.

Tras el paso por los vestuarios, el enfrentamiento se volvió a igualar (34-33). Mestoglu puso por delante a su equipo con un triple. A partir de entonces, las alternativas en el marcador fueron constantes donde no había un dominador claro sobre la pista. Dos tiros libres anotados por Naspler y un triple del sueco Persson devolvió la ventaja a los zamoranos (39-43), resultado con el que se llegó al minuto 25 de partido. El técnico de La Roda pidió un nuevo tiempo muerto. No quería que se le fuera el partido. Y no se le fue porque rápidamente neutralizó la ventaja (50-52) e incluso se puso por delante en el luminoso gracias a una canasta triple de Powel (53-52). El jamaicano estaba siendo un auténtico dolor de cabeza para la defensa zamorana. Todo quedaba pendiente a los últimos diez minutos (53-53) y, además, empezaba un partido nuevo.

Así, en el decisivo cuarto arrancó con con igualdad de fuerzas, que rompió Matos con una canasta que fue el 60-56. No se amedrentó el Zamora Enamora, que mantuvo su competitividad. No bajó los brazos el equipo de Saulo Hernández. A falta de 6´31´´ para el final, Naspler dejó el marcador en un 60-58 después de un tiempo muerto solicitado por el técnico. Un parcial de 7-1 puso en alerta al Zamora (67-59).

Rápidamente, Odoch se encargó, con cinco puntos consecutivos, de igualar la contienda (67-64), para llegar a los últimos dos minutos con todo por decidir. Hustak, con un triple, logró igualar el partido (67-67), pero los últimos instantes fueron locales, con un parcial decisivo de 5-0. Los tiros libres acabaron decantando el partido para el Decolor Fundación Globalcaja La Roda. Decepción zamorana que ya piensa en su nuevo encuentro.

El equipo de Saulo Hernández pasará la semana como sexto en la tabla, y el próximo fin de semana recibirá en el pabellón Ángel Nieto (20.00 horas) a Baskonia, actual colista del Grupo Oeste de la LEB Plata.