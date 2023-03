Ricardo Vasconcelos, técnico del Recoletas Zamora, señaló ayer en rueda de prensa que su equipo se encuentra ahora mismo "en un buen momento" debido a que cuenta "con más jugadoras para sumar" en pista. Sin embargo, el luso avisó que esta es "la semana más dura" de campeonato y que culmina ante un Paterna envuelto en una mala dinámica que "busca cualquier partido para levantarse" y lo dará todo por ganar este domingo.

"Desde un punto de vista físico y mental, porque los viajes agotan también en el plano psicológico, esta es la semana más dura", señalaba Vasconcelos sobre el hecho de tener que afrontar una nueva salida y un tercer partido en apenas siete días. "Los viajes son duros porque siempre hay que esperar, no vas de paseo. Vas a jugar un partido más y las horas siempre parecen alargarse más en el autobús, en el aeropuerto... eso hace que, por logística, sea el momento más complejo de la liga", explicó, señalando que, sin embargo, en el plantel solo hay "pensamientos positivos" tras los últimos resultados y la forma en que se lograron.

"Tenemos la sensación que estamos jugando más minutos de calidad y con todas las jugadoras aportando algo más. Es cierto que la plantilla no cuenta con todas sus jugadoras al 100 %, pero sí tiene más jugadoras que pueden sumar y eso compensa", indicó, subrayando: "si ganas, sumas más minutos buenos en pista que malos y, al final, hasta todas las jugadoras pueden aportar minutos de calidad es para estar contentos. Te deja la sensación de que vas a más".

Vasconcelos afirmó que, pese a ello, "el problema en el apartado físico no está solucionado" porque es algo que "no se arregla en quince días". "Hemos recuperado jugadoras y la ilusión de entrenar con calidad y salir a la pista con calidad tras cambiar la metodología de trabajo. Ahora tenemos la capacidad de no cargar con 36 o 34 minutos a las jugadoras y eso nos va a ayudar a llegar a donde tenemos que llegar", comentó sabiendo que Paterna no pondrá nada fácil equilibrar las cargas de trabajo.

"Son un grupo que conoce bien la liga y que da un salto de potencial cuando cuenta con jugadoras de Valencia Basket para alargar su rotación. Llegan de cinco derrotas consecutivas y tienen que reaccionar y eso es un problema. Si estas en el suelo buscas levantarte y a ellas les vale cualquier partido para ello, tendremos que tener un fuerte inicio y manejar bien el rebote y la defensa", indicó el técnico luso.