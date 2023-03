Toni Naspler, jugador del CB Zamora Enamora, señaló en rueda de prensa, que el equipo tutelado por Saulo Hernández tiene ya la vista puesta en el play-off de ascenso a LEB Oro tras haber ganado ante el CB Morón. Sin embargo, el jugador fue cauto y afirmó que la escuadra zamorana tiene mucho que mejorar y que se encontrará con un partido "muy físico" ante La Roda, rival al que tendrá que medirse dando su máximo si quiere la victoria.

El base no ocultó la satisfacción que hay en el vestuario por la buena marcha del equipo en los últimos meses. "Esperamos que siga la racha. Estamos en una buena dinámica y esperamos que pueda seguir así", comentó Naspler, sin olvidar que no todo es tan bonito como dictan los resultados pues "hay cosas que mejorar". "Cuando sumas una victoria se tapan muchas cosas porque has ganado, pero hay cosas que mejorar y estamos trabajando lo máximo que podemos para lograr un buen resultado este sábado ante La Roda", indicó.

Un duelo, el de este fin de semana, que según el jugador del CB Zamora Enamora "va a ser un partido muy físico" donde "habrá que intentar que los rivales no jueguen cómodos" porque La Roda "es un conjunto con mucho talento". Un plan de partido que los azules confían en llevar a cabo gracias al "espíritu competitivo de estos dos últimos partidos", apostando por "confiar en el equipo".

Naspler no ocultó que este es un partido en el que la escuadra de Saulo Hernández "se juega mucho", tanto como La Roda. "Después de la victoria ante CB Morón, el equipo quedó muy contento porque medio se aseguró la permanencia en LEB Plata. Así que, el lunes tuvimos una reunión en la que hablamos de nuevos objetivos, y ahora la meta es clasificarse para el play-off lo más arriba posible para llegar con las mayores opciones", comentó el jugador, señalando que por ello "este es un partido importante" para el CB Zamora Enamora y "también La Roda pues es uno de sus últimos partidos en casa y quieren tener opciones de llegar al play-off".

El exterior del CB Zamora Enamora aseguró que, por ese valor que tiene el partido, el conjunto irá "con ambición a buscar el triunfo" y a tratar de seguir demostrando esa evolución que ha vivido el vestuario zamorano en los últimos tiempos. Un aspecto que resaltó Naspler, comparando el momento actual del plantel con el de comienzo de curso: "Las nuevas incorporaciones han ido muy bien y, al final, ha llegado también el equipo a ese punto en el que nos conocemos todos mucho mejor y la forma de jugar ha cambiado totalmente a la de aquellos primeros partidos de la temporada".