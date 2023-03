El Recoletas Zamora se sumará hoy al "Día de la Mujer" disputando un importante partido de Liga Challenge en el que intentará afianzarse como segundo clasificado en la clasificación y, al tiempo, recortar una de la cuatro victorias que le separan del líder Baxi Ferrol cuando quedan cinco jornadas de Liga más el partido de hoy, aplazado en su día por la comparecencia de Ricardo Vasconcelos con la Selección de Portugal, en la última ventaja del Eurobasket.

Los entrenadores Antonio Cañamero y Víctor Torres dejaron de formar parte del cuerpo técnico del equipo canario. "Desde el C.B. Adareva, agradecemos a Antonio Cañamero el trabajo realizado en las últimas temporadas y le deseamos lo mejor en su futuro tanto personal como profesional", señaló el CD Adareva en una nota difundida por las redes sociales. Victor Torres, continuará formando parte del club como entrenador de los equipos de la cantera.

Nichel Hernández, un técnico de la casa, será el encargado de dirigir esta noche el partido contra el Zamarat.

El equipo naranja viajó ayer a Tenerife y se medirá a las 20.00 horas a un rival que intenta alejarse de los puestos de descenso que actualmente tiene a una sola victoria y de ahí la trascendencia del encuentro de esta noche.

En el equipo tinerfeño destaca especialmente la pívot maliense Maimouna Haidara que mete 12 puntos por partido y captura casi 8 rebotes. Otra jugadora fundamental de Alba Peña, ex del Aros y del Clarinos, una gran tiradora que está aportando más de 13 puntos al CD Adareva

Completan los puestos destacados de la plantilla tinerfeña las canteranas Sendy Basaez y María Luque,. La italiana Sandra Fiorotto con 7 rebotes de media dejó el club en el mes de diciembre.

El Joventut se impuso en la pasada jornada al Vega Lagunera por un rotundo (84-54).

Ricardo Vasconcelos es consciente de las dificultades que plantea este partido con "un rival complicado y un viaje largo. Es un equipo bastante físico, con mucha movilidad de las jugadoras interiores, y que nos va a plantear un partido complicado. Están buscando victorias que les permitan salvarse cuanto antes y por ello va a ser un partido muy duro, muy físico, lo que nos obligará a estar muy bien en defensa y controlar el rebote", señaló el técnico de Oporto en declaraciones difundidas por el club naranja.

El Recoletas sigue sin poder contar con la montenegrina Jelena Antic que continúa lesionada, aunque el pasado sábado contra Cáceres el resto de sus compañeras rindieron a buen nivel. Antic sigue con líquido en la rodilla y la esperanza está puesta en que el próximo domingo pueda estar ya recuperada. Vasconcelos está preocupado por la abundancia de lesiones que arrastra la plantilla esta temporada y aseguró que "tenemos que buscar qué pasa, porque hay lesiones que no pueden ser por mala suerte. Jelena jugó varios partidos con su selección antes de venir a Zamora y puede que se lesionase por mala suerte, pero no puede ser que todas las lesiones que arrastramos sean por mala suerte. Hay que estudiar mejor el trabajo que hacemos, los descansos, las cargas, el trabajo físico... No terminamos de recuperar a las jugadoras que es lo que más me fastidia, se alarga demasiado ese tiempo de recuperación".