La Liga Futormes cuenta con un líder cada vez más asentado, y es que el Venialbo ganó y aprovechó los pinchazos de sus perseguidores para abrir brecha. El CD Sayagués buscaba meterse de nuevo en la lucha por la Liga y Venialbo quería ampliar el colchón de puntos. Al final, un 0-4 contundente que permiten a los venialbenses sumar 37 puntos mientras que los 3 rivales que le persiguen están empatados a 30.

Comenzaba la jornada con un Rayo de Alba que confiaba vencer para situarse a un solo punto del líder y esperar el fallo de estos, pero no fue así ni mucho menos. Un gran Fuentesaúco se llevó los tres puntos en juego para escalar a la cuarta plaza y luchar por los puestos de Champions de Castilla y León con el 1-3 cosechado. En los puestos de debajo de la tabla, Manganeses lograba llevarse la victoria de Arcos pero no sin sufrir, y es que el marcador final fue un ajusto 1-2 que no permitió relajaciones.

A solo dos puntos de puestos regionales también se encuentran Morales del Vino y Burganes que se enfrentaron entre sí con triunfo de los moralinos, 3-1. Por su parte, Roales escapa de la zona baja de la tabla con su victoria 6-4 ante Fuentes de Ropel.