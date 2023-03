El bosque de Valorio acogió el Campeonato Autonómico de Trail Running de Promoción en el que Alvaro Jaén Martínez (Vino de Toro Caja Rural) consiguió el título en la categoría Sub 20 de Trail Running de Promoción, realizando una gran carrera que dominó con autoridad.

En la Categoría Sub 18, compitió Daniel Lorenzo Carbajo, también del club toresano, que no tuvo una actuación afortunada y se tuvo que conformar con la sexta posición. Destacó también la medalla de bronce Sub 16 que alcanzó Lucía Maniega, del Benavente At., mientras en sub 18 su compañero era quinto. En Sub 14, Laura Maniega firmó un meritorio 4º puesto.

En El Barraco (Ávila) se disputó el Autonómico Absoluto y de Veteranos en el que las zamoranas del club Zamora Corre Lara de Castro y Silvia Fuentes firmaron los puestos segundo y tercero, respectivamente. Además Lara de Castro se proclamó campeona de Castilla y León de veteranas M35.

En la localidad vallisoletana de Geria se celebró la séptima edición de la carera de traile La Paramada. El fondista del Vino de Toro Caja Rural Ricardo Mayordomo Sánchez, que compitió en la distancia de los 11 kilómetros se alzaba con la victoria, después de una gran carrera, controlando en todo el momento sus ritmos, y parando el crono en 50´22 con una ventaja de un minuto respecto al segundo clasificado.