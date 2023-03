Los clubes zamoranos ofrecieron un discreto resultado en el Campeonato de Castilla y León que la Federación Territorial organizó el sábado en Villardeciervos aunque el K1 absoluto femenino sigue siendo de nuestras palistas con Laura Pedruelo como campeona autonómica en su enésimo duelo con Eva Barrios, mientras Amigos del Remo terminó segundo en la clasificación por clubes por detrás del Palentino.

Amigos del Remo de Zamora copó además el podio en el K1 sub 23 masculino y alcanzó los cuatro primeros en el C1 especialidad que domina casi en exclusiva desde hace tiempo en Castilla y León. Luis Alvarez no sólo terminó como primer sub 23 sino también fue el vencedor absoluto del K1, y en el podio de las promesas estuvo acompañado por Sergio Pereda y Spas Dimitrov, también especialistas en maratón.

En las categorías inferiores destacó el Piragüismo Duero con la medalla de oro del infantil Venelin Dimitrov; la plata de Lydia Rodríguez también en Infantiles, mientras Marina Giralda ganaba el Cadete B con su compañera Nikol Georgieva en el segundo puesto.

En k-1 mujer Cadete A, Noemí Cano fue segunda y en Juvenil, se impuso Amalia Toribio, con su hermano José en la sexta plaza sub 23.

El Fresno de la Ribera Renny Picot obtuvo la medalla de oro en Juvenil B con Natalia Asensio, con Rodrigo Asensio en la segunda posición, mientras Mirella Vázquez fue cuarta en el K1 absoluto.En cuanto a resultados individuales el Piragua Zamora Sangregorio logróel título Infantil B con Marcos Diego y Ainnare García que estuvo secundada en el podio por su compañera Celia Roales; Sofía Fernández y Leyre Roales fueron segunda y tercera en Juvenil B, los mismos puestos que firmaron en Sub 23 Sheila Santiago y Alba Antón.

Los mejores del Autonómico de Villardeciervos competirán dentro de dos semanas en el Campeonato de España Absoluto de Invierno en la Isla de la Cartuja en Sevilla y el próximo fin de semana será el Campeonato de España de Invierno de Jóvenes Promesas en Arcos de la Frontera.

En cuanto a las clasificaciones por clubes, Amigos del Duero y PZ Sangregorio fueron superados en la categoría absoluta por el Palentino. Algo más abajo se situaron en la clasificación, Canoa Kayak Zamora (6º), P. Duero (7º), Durius Kayak (9º), Fresno (13º) y Fluvial de Villaralbo (18º).

En la clasificación por clubes de Jóvenes Promesas, el mejor de los zamoranos fue el PZ Sangregorio, en el tercer puesto, con Piragüismo Duero en un magnífico cuarto puesto, y el Villaralbo en el séptimo a escasa distancia de Amigos del Remo (8º).