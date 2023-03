No tuvo opción el Caja Rural Atlético Benavente de sumar punto alguno en su visita al Palau d’Esports de Alzira donde el conjunto local se mostró claramente superior al plantel de Chema Sánchez. Una diferencia que se notó en el marcador, que acabó con 6-1 en favor del Alzira FS, pero también sobre la pista.

A estas alturas de la temporada, la clasificación no engaña y el Alzira FS está actualmente varios peldaños por encima de un Caja Rural Atlético Benavente cuya voluntad no bastó para sumar algún punto con el que asomarse a la permanencia. Los blanquiazules batallaron, de hecho no pararon de correr durante los cuarenta minutos, pero lo hicieron casi siempre detrás del balón porque el control del cuero y del encuentro estuvo siempre en botas de los locales.

Resistió con muy buena actitud el equipo de Chema Sánchez los primeros embistes de un Alzira FS que, pese a no tener prisa, no tardó en poner a prueba a Dani Simón. El meta visitante también contribuyó lo suyo para retrasar lo máximo posible que el 0-0 se viera alterado pero, el anfitrión, no tardó en hacer estéril el esfuerzo del cancerbero y del resto de sus compañeros sobre el parqué.

Corría el minuto 15 cuando llegó el primer tanto de la contienda. Un gol que abrió la lata y permitía al Alzira FS llegar al descanso con algo más de tranquilidad que ese 0-0 que podía acabar inclinándose en una acción suelta en favor del Caja Rural Atlético Benavente. Un adversario que, una vez concedió el primer tanto, acusó el esfuerzo hecho desde el pitido inicial y concedió un nuevo gol.

El descanso llegó justo a tiempo para los visitantes pues, con 2-0 y un evidente cansancio, la cosa solo podía ir a peor. Sin embargo, el intermedio no permitió a los blanquiazules recuperar fuerzas suficientes. O eso pareció cuando, en el minuto 24, Alex Naranjo hacía el 3-0.

El plantel de Chema Sánchez no tiró la toalla y We Casas, en la siguiente jugada, mantenía viva la esperanza de un Caja Rural Atlético Benavente dispuesto a dar guerra hasta el final. Sin embargo, el Alzira FS tenía otros planes y no tardó mucho en cortar de raiz cualquier intento de remontada.

Gustavao, en el minuto 27 hacía el 4-1 y, antes de que el partido alcanzara su recta final, Gabri volvió a convertir. Para entonces, al conjunto benaventano no le quedaba otra que arriesgar y fruto de su apuesta por volver a meterse en el partido llegó el definitivo 6-1 de De Rubi a cinco para el desenlace.

No bajó los brazos el Caja Rural Atlético Benavente pero, desde luego, el Alzira se sintió ganador del partido en esos últimos cinco minutos que transcurrieron sin incidencias que alteraran el 6-1 que figuró en el marcador. Un resultado que aupa al Alzira FS a la tercera posición de una clasificación en la que el Caja Rural Atlético Benavente tiene a seis puntos los puestos de salvación.