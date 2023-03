El Balonmano Zamora cierra esta tarde la primera fase de la competición en División de Plata. Lo hará en Burgos, ante el San Pablo (19.00 horas), en un encuentro en el que no hay nada en juego en lo deportivo pero que en el cuadro pistacho no quiere dejar escapar, y es que es un aprendizaje más para el segundo ciclo de la Liga en la que lucharán por la permanencia en la División de Plata.

El entrenador tiene claro que, a pesar de que no haya en juego nada tangible, "debemos ir a competir", algo que comparten en una plantilla en la que no están dispuestos a dejarse llevar. "La semana pasada descansamos, y nos vino bien para recuperar gente, y ahora estamos con ganas de ir y hacer un buen partido", un hecho que será una inyección de moral para lo que está por venir. "Es un partido en el que no nos jugamos nada en la clasificación, pero yo, personalmente, tengo ganas de ganar a alguno de los de arriba, de los que se metieron en la lucha por el título. Con esa mentalidad iremos", comentó el técnico de los zamoranos que también invertirá los sesenta minutos de duelo en hacer diferentes probaturas.

"Hay equipos muy fuertes en la lucha por el título”

Respecto a su rival, ahora mismo tercero, Fran González comentó que “hay equipos muy fuertes en la lucha por el título”. "Ellos intentarán hacerlo lo mejor posible, como todos, pero creo que en la segunda fase lo tienen complicado" para quedar primeros.

En cuanto a la situación del BM Zamora, el entrenador de los Guerreros de Viriato recordó que su reto siempre ha sido "pelear todos los partidos, pero lo que había que ganar, había que hacerlo sí o sí". "Pasamos con 8 puntos que era el objetivo cuando yo llegué", y es que el técnico llegó iniciado el curso para sustituir a Iván López, que dejó el cargo.

Lo que también tiene claro el responsable de banquillo es que la segunda fase, una vez concluido este partido en Burgos, no será fácil y dejó claro que "nadie regala nada". "Estamos todos muy juntos y va a ser una fase complicada porque nadie quiere bajar y vamos a pelear todos muchísimo. Yo les tengo dicho que en casa no se puede perder ningún punto y fuera hay que rascar lo que sea", añadió Fran González.

Además, este tiempo antes del inicio del segundo tramo servirá para avanzar en la adaptación de los nuevos jugadores al equipo, aunque primero hay que jugar y, si es posible, ganar en Burgos.