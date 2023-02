El Zamora CF continúa en su lucha por afianzarse en los puestos de play-off y para ello no le queda otra que hacer esta tarde un +3 en el Ruta de la Plata. El rival con el que medirá fuerzas es el Burgos Promesas, plantel que es colista de la clasificación y que solo ha logrado una victoria hasta el momento.

Visto así, queda claro que el Zamora CF afronta un encuentro asequible para sus intereses, más aún en el Ruta de la Plata donde ya se ha hecho fuerte, pero también es cierto que será el primer encuentro que afronte desde el pitido inicial sin su portero titular, Julio Iricibar, que tiene por delante varias semanas de recuperación.

Será Troya quien asuma la responsabilidad bajo palos, a buen seguro bien rodeado por una defensa en la que sí podrá estar Luismi Luengo, al que Apelación retiró la tarjeta roja, acompañando a Galas, mientras que en los laterales podrán ubicarse Amez y Prada, aunque en este caso hay más variantes. Theo hará de quinto defensa y Juanan, previsiblemente, volverá a ser enganche con la parte ofensiva y la línea de tres con Pau, Ares y Manu Viana, y Charly López como hombre más adelantado.

Ese es un posible once de Yago Iglesias para medirse a un equipo que tiene únicamente cuatro puntos en su casillero y un golaveraje particular de -17, por lo que todo lo que no sea ganar esta tarde ante su afición será un fracaso.

Ante este encuentro, el entrenador del Zamora CF dejó claro en rueda de prensa que es un encuentro importante, puesto que no pueden fallar, y espera que lo vivido hace una semana les sirva como empuje. “Lo que sucedió en Santiago tiene que ser un punto de inflexión, cómo gestionamos y solventamos todo, el equipo acabó reforzado y eso lo tenemos que demostrar y transmitir este fin de semana. Que nadie piense que va a ser un partido fácil, cuando fuimos allí nos costó mucho. Es un equipo que pone las cosas difíciles, es complicado, pero sabemos que tenemos que salir al 200%. Nos queremos quitar la espinita de San Lázaro y hacer un partido de 90 minutos al mejor nivel", comentó ante los medios de comunicación.

La jornada liguera se inició ayer con dos encuentros. Coruxo-Rayo Cantabria (1-2), y victoria por la mínisma del líder, el Arenteiro, frente al Palencia Cristo Atlético.