Como era de esperar, Yago Iglesias no estaba nada satisfecho con el empate firmado por los suyos ante el Burgos Promesas (2-2) pero, sobre todo, porque ese reparto de puntos vino fruto de una relajación que el entrenador no comparte, y que tendrá consecuencias en futuras alineaciones. Así, el técnico gallego habló de una primera parte “muy buena” en la que los suyos dominaron a su rival y no solo se adelantaron, sino que tomaron distancia ante el colista, pero no remataron. Fue algo avanzada la segunda mitad cuando "el equipo se ve superior, nos dejamos ir y perdemos dos puntos". A este respecto, el gallego expuso en sala de prensa que el mensaje que siempre manda a sus jugadores es que "los partidos duran 95 minutos y siempre aparecen esos errores en las segundas partes que nos penalizan".

Para el responsable del banquillo este domingo sí pudo existir "relajación en el terreno de juego, y no puede ser así". Por eso, Iglesias anunció ciertos "cambios" que introducirá en el equipo cara a las próximas semanas, y avanzó que tendrán que seguir trabajando en ciertos aspectos durante la semana para evitar esa "psicosis" que se vio con el 2-1. "Ahora estamos frustrados, pero no vale lamentarse", añadió el míster. La peor noticia: otra lesión Además del empate ante el colista, que ahora suma cinco puntos en su casillero, la mala noticia de la tarde en el Ruta de la Plata la dejó Cristian Galas, que tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado en el minuto 35 de partido. A falta de pruebas médicas, el entrenador sí confirmó que se trata de una lesión en los isquios y avanzó que, al igual que la de Iricibar, "no tiene buena pinta". Habrá que esperar a las conclusiones de los médicos para conocer plazos y tomar decisiones, pero la opción de hacer ficha (el club tiene una libre) a Javi Barrios "Pelos" está descartada por ahora puesto que le quedan muchas semanas por delante antes de regresar a los terrenos de juego. Para el próximo encuentro, además de la baja de Galas estará la de Juanan, que vio la quinta amarilla ante el Burgos Promesas. Por último, y respecto al hecho de no alinear a Luismi Luengo en el once, comentó que hicieron el plan semanal contando con la roja que vio en Compostela (aunque al final se la retiraron el viernes) y después, en sustitución de Galas, quisieron pensar a medio plazo puesto que el central tiene cuatro amarillas y quisieron protegerlo para la próxima semana.