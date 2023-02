Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF, fue claro y conciso a la hora de definir la lesión de Julio Iricibar como un "problema a resolver". Eso sí, el técnico aclaró que todavía es pronto para ello pues en el horizonte más cercano se encuentra el choque contra el Burgos Promesas, envite para el que "David Troya es el portero titular" del Zamora CF y su suplente será el canterano Tomás Aparicio.

Iglesias señaló que tanto él como el servicio médico tenían miedo porque la lesión de Iricibar ante el Compostela " tuviese incidencia en el tendón más allá del músculo", como ha acabado sucediendo. La rotura fibrilar del semitendinoso ha alcanzado la inserción muscular con el hueso y eso, como bien apuntó el gallego, "agrava la lesión y alarga la recuperación". Un proceso para regresar al terreno de juego que, en caso del portero se valora en "seis o siete semanas", lo que es "mucho tiempo" para el Zamora CF.

El entrenador gallego reconoció que el golpe recibido hoy en forma de diagnóstico es "uno más" en esta temporada, si bien se hace duro. "Es un percance más de esos que nos está pasando a lo largo de la temporada. Aún así, solo hay que ver el minutaje y su contribución al grupo para entender lo que es Julio para nosotros. No solo a nivel deportivo, también a nivel grupal", comentó Iglesias, señalando que lo primero que ha hecho el portero es "transmitir al resto de compañeros su ánimo y un mensaje pese a ser el que, seguro, es el que más dolido está". Una baja importante que no duele menos pese a ser "una ausencia con la que ya se contaba para este fin de semana".

El verdadero problema con la lesión del guardameta es su tiempo de duración. Así lo aseguró Iglesias, quien afirmó que "una vez se sabe el alcance de la lesión, se tomarán decisiones en relación al tiempo de recuperación" y aunque "los servicios médicos son uno de los grandes activos del club y harán todo lo posible para acortar ese tiempo", la posibilidad de fichar a un guardameta está sobre la mesa. Eso sí, en el club rojiblanco todavía no se habla de ello. "Se valorará. Hemos tenido hoy conocimiento del parte médico y, ahora mismo, tenemos que sentarnos y valorarlo, pero estamos a jueves a pocas horas de competir y nos queremos centrar únicamente en el partido del domingo. Eso sí, es una situación a la que tenemos que buscarle solución. Nuestro portero titular es Troya y estamos convencidos de que rendirá muy bien pero, evidentemente, tenemos la carencia de un portero que pueda ejercer como su suplente y ayude a entrenar".

Esa reivindicación de la figura de David Troya fue repetida por Yago Iglesias en varias ocasiones ante los medios. "Ahí está David Troya que, estamos convencidos, lo hará estupendamente bien porque está entrenando a gran nivel y siempre que ha jugado lo ha hecho bien", destacó poco después, para reiterar más tarde que él mismo está "convencido de que David lo hará a las mil maravillas" durante el tiempo que Julio Iricibar esté de baja. Una ausencia que, en primera instancia, será solventada por Tomás Aparicio quien, "como en la temporada pasada", da el salto al primer equipo en ausencia de un guardameta y será convocado frente al Burgos Promesas.

Una temporada extraña para Iglesias

Más allá de la baja de Iricibar y las lesiones, Yago Iglesias tuvo oportunidad de expresar su opinión respecto al otro mal que ha perseguido este año al Zamora CF, el de las decisiones arbitrales y situaciones propias del fútbol. Un apartado en el que trató de caminar de puntillas, huyendo de teorías de la conspiración o tramas de misterio, si bien reconoció estar viviendo una temporada extraña en este área. "Llevo casi 18 años entrenando en casi todas las categorías y es el primer año que me estoy encontrando con tantos penaltis en contra, goles desafortunados, expulsiones... si de algo me achacaban antes de este año era de entrenador romántico y contrario al "antifútbol", se decía que mis equipos no eran agresivos... y ahora mismo, empatemos casi con quien empatemos, si el fair-play decide, estamos fuera" "después analizas esas expulsiones y dobles tarjetas... hay jugadas idénticas con diferente baremos en segundos de diferencia. No podemos ponernos en la situación del árbitro, es una labor muy difícil pero, ese baremo debería ser siempre el mismo".

No se solicitará la cautelar para Luengo

Dentro de esas extrañas situaciones se encuentra la última expulsión sufrida por Luismi Luengo quien, muy probablemente, no jugará este sábado contra el Burgos Promesas. Y es que, si bien el Zamora CF podría "solicitar la cautelar" y esperar a que Apelación deje sin efecto la roja vista por el defensor en San Lázaro, Iglesias considera que "eso sería retrasar un problema" ya que, seguramente, "la decisión no vaya a cambiar".

Un rival más duro de lo que dice la tabla

Por lo que respecta al encuentro de fútbol del domingo, Yago Iglesias aseguró que el Zamora CF tiene como misión ganar este fin de semana al Burgos Promesas y que no es nada sencillo. Un duelo más difícil de lo que aparenta atendiendo a la clasificación y en el que, la teórica victoria rojiblanca, puede costar mucho esfuerzo.

"La teoría en el fútbol no existe, al final hay que jugar. La semana pasada planteamos el partido en San Lázaro como un partido importante pero, también, habíamos marcado otros encuentros como muchos más importantes y este era uno de ellos. Lo que se hizo en Santiago tiene que ser un punto de inflexión, no para hacer las cosas mejor porque eso viene de atrás, sino de cómo reaccionar cuando suceden adversidades. Creo que el equipo salió reforzado y tiene que demostrarlo este fin de semana", comentó el gallego, añadiendo: "la tabla puede señalar que es un partido fácil pero allí nos costó muchísimo ganar y no podemos confiarnos. Sin ir más lejos, hace poco el propio Compostela perdió contra el Burgos. Es un equipo complicado y por eso tenemos que salir al 200% buscando, también, quitarnos la espinita de Santiago y hacer un partido de 90 minutos en casa a buen nivel que nos haga crecer de cara al futuro".