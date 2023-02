Saulo Hernández, entrenador del Zamora Enamora, estaba más que satisfecho por el trabajo de los suyos, que lograron un importante triunfo en una de las canchas más complicadas del grupo como es la de Algeciras. "El equipo ha hecho primera parte muy seria, con mucho acierto en la parte ofensiva y con las ideas claras en la defensiva", dos hechos que propiciaron el triunfo. El encuentro, abierto hasta los últimos compases, cumplió con el guion y es que, el entrenador dejó claro que "sabíamos que ellos en casa no iban a dejar que el partido se resolviese fácilmente", por lo que las rentas de la primera parte no iban a ser definitorias. "Nos remontaron, pero la idea era llegar al último cuarto con opciones", y así sucedió. De este modo, recordó el técnico, aunque el Algeciras llega a ponerse por delante, ellos supieron mantener la cabeza fría en un sitio muy complicado con la gente apretando.

Con todo, Hernández se mostró "tremendamente contento", y dejó claro que el equipo está de dulce. "A estas dos victorias hay que darles el valor que tienen porque son en dos feudos muy complicados, pero no hemos hecho nada aún. Seguimos con misma humildad, pero hemos ganado en dos sitios donde no es fácil ganar, y es un trabajo digno de alabar".

Ahora el equipo afronta un nuevo parón en la competición, cortando esta racha tan positiva del CB Zamora, y, aunque no sería lo que elegirían en el cuerpo técnico, recuerdan que "es lo que hay". "No sería lo que elegiría en este momento, pero hay que recibirlo como viene. Lo que me pide cuerpo jugar mañana porque el equipo está en un buen momento", pero toca descanso.

Así, los jugadores, que han alcanzado una madurez importante en su juego con las últimas incorporaciones, pararán unos días, y volverán a finales de la próxima semana para preparar su regreso a la competición.