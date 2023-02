"Duele mucho. Es vergonzoso y hay que pedir perdón a los aficionados por jugar así". Así de contundente se mostró Ricardo Vasconcelos tras la derrota de las suyas ante Celta, y es que el luso cree que las suyas jugaron "sin carácter y sin ganas". "No hicimos nada bien", añadió el entrenador del Recoletas Zamora quien aseguró que sobre el Ángel Nieto hubo tres equipos: el Celta al que “hay que felicitarle porque jugó muy bien”, los árbitros "que fue feísima, horrible" pero lo peor es que "el Zamarat fue aún peor que los árbitros, y cuando es así ¿qué vas a decir?".

Muy enfadado por lo acontecido, el técnico insistió en que a su equipo le faltó energía. En su intervención tras el partido, Vasconcelos insistió en que no hicieron nada bien y estuvieron en el partido como "zombies" viendo lo que iba a pasar. "En el inicio estuvimos más o menos bien, pero la energía se fue en dos minutos. Es vergonzoso", añadió.

"Aquí hay muchas cosas", reiteró el míster quien aseguró que lo sucedido ante Celta no es por tener un mal día. "Lo que ha pasado es que no llegábamos a nada", e insistió en que "desafortunadamente" no puede rescatar nada positivo de lo visto en el pabellón capitalino.

"Es verdad que tenemos condicionantes, pero hay muchas cosas por las que preocuparse", para concluir diciendo que "hoy no honramos la camiseta que estamos vistiendo", y ahora no hay otra que mejorar.