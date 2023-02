El Recoletas Zamora afrontará hoy uno de los partidos más atractivos de la temporada en el Pabellón Ángel Nieto, un enfrentamiento contra uno de los equipos que luchan por el ascenso y que atesora un brillantísimo historial. El Celta Baloncesto fue el primer rival del Zamarat en la fase de ascenso del pasado año, un rival muy difícil, como lo es siempre y como lo será esta noche (20.00 horas).

Con un partido menos, el equipo naranja se encuentra situado en la segunda posición pero a tres victorias del líder Baxi Ferrol en una situación en la que las zamoranas no pueden permitirse ningún tropiezo más si quieren seguir aspirando a lograr el ascenso directo que logrará el primer clasificado de la Liga regular. Como es sabido, el Zamarat visitará en la última jornada al líder. Muy importante pues será el partido de esta tarde en el que debutará el último fichaje del Recoletas, Jelena Antic, una jugadora que necesita el equipo de Ricardo Vasconcelos que está muy justo en cuanto a jugadoras interiores, acosadas por las lesiones.

Tras una buena racha de resultados, el equipo naranja sufrió una dura derrota en el último partido en Estepona de la que habrá que ver si se ha recuperado tras la semana de descanso que ha disfrutado por la ventaja del Eurobasket al que ha tenido que acudir el entrenador de Oporto como seleccionador nacional de Portugal.

El partido de la primera vuelta contra el Celta ya resultó complicado como indica el resultado final de 59-64, y esta tarde se espera un equipo gallego más conjuntado que viene de perder con el Baxi Ferrol, algo que cabía dentro de lo posible. Esta derrota ha dejado en la sexta posición pero no parece posible que pueda peligrar la posibilidad de volver a jugar el play off. Conviene además recordar que tiene dos partidos aplazados, lo que le daría opciones de llegar a la segunda posición si hoy ganase en el Ángel Nieto.

Cristina Cantero es una de las grandes entrenadoras españolas, con amplia experiencia no sólo en la competición nacional, sino también en las selecciones de categorías inferiores. Su conocimiento del basket femenino español le permite todos los años fichar a grandes promesas. Y este año tiene en su equipo a Laura Prats o a Regina Aguilar.

Este Celta se sustenta especialmente en la nigeriana Murjanatu Musa que promedia 13 puntos y 13 rebotes. Destaca también una jugadora casi de la casa como es la navarra Anne Senosiain; y en la norteamericana Doniyah Cliney. Y completan un "cinco" de gran nivel Regina Aguilar y Marina Gea.

Ricardo Vasconcelos ha señalado que el Celta es un equipo que defiende muy bien aunque su juventud puede crearle a veces problemas. El entrenador del Zamarat pide a sus jugadoras que hagan lo mismo y fundamenten el juego sobre la defensa para contrarrestar un posible mal día en ataque.

El técnico portugués destacó el juego de Jelena Antic, una jugadora que ha tenido mala suerte con las lesiones, y la calificó como muy buena a nivel táctico. "Estoy tranquilo por haber esperado por los refuerzos porque hemos encontrado lo que esperábamos", reconoció al tiempo que aseguró que la alero macedonia "va a sumar mucho al equipo".

Respecto al partido de esta noche, Vasconcelos advirtió que la adaptación de las nuevas jugadoras todavía tardará, aunque ya espera que aporten cosas ya. "No tenemos una jugadora de la que dependemos, por lo que hasta que no tengamos diez jugadores a tope entrenando, no estaremos cien por cien contentos".

Actividad solidaria

El CD Amor de Dios y el CD Zamarat ofertarán una actividad extra a todos los integrantes de ambos clubes los días 20 y 21 de febrero de manera gratuita. Consistirá en prácticas de fútbol sala y Baloncesto que se realizarán en los pabellones del Claudio Moyano y La Vaguada. La idea nace como posibilidad de realizar deporte en días festivos, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral en los días de Carnaval y principalmente colaborar con los damnificados del terremoto que tanto daño ha ocasionado en Turquía y Siria. Para ello, se pone a disposición un número de cuenta en el que se podrá realizar una donación a través de transferencia. Todo el dinero recaudado será entregado a Cáritas. Número cuenta ES17 1465 0100 93 1741629097.