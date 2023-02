El entrenador del Zamora CF reconoció ayer que el partido contra el Compostela de este domingo significa para él "volver a casa", al equipo en el que triunfó como entrenador: "Un club en el que he estado muchos años y le tengo un especial cariño, pero no deja de ser un rival para nosotros, un partido más, y cuando te dedicas a ésto hay este tipo de partidos y de reencuentros. Es especial porque jugamos en Galicia y volvemos a casa pero importante porque, a efectos clasificatorios, viendo en el sitio en que está el Compos y lo que estamos haciendo nosotros, lo afrontamos con la espina clavada del partido de la primera vuelta en el que no estuvimos a la altura de lo que somos. Vamos a Santiago con toda la ilusión del mundo de conseguir los tres puntos, ponérselo difícil y seguir dando guerra en la clasificación hasta el final".

Un gran estadio como es el Verónica Boquete de Santiago, supone un marco extraordinario para un equipo como el Zamora: "Es de los mejores terrenos de juego de la categoría, un estadio de primerísimo nivel y el césped siempre está muy bien. Es un equipo que propone, que quiere tener la pelota y en casa deja espacios, creo que se va a ver un muy buen partido. Viendo la dinámica de los dos equipos, será un partido más atractivo, por no decir que es el más atractivo de la jornada, por la clasificación, los puntos que nos separan o la dinámica de ambos". Iglesias explicó también que "el Compos es uno de los equipos que menos goles reciben, uno de los mejores locales que solo ha perdido contar Arenteiro en casa y hace muchos goles, juega de forma muy vertical, pero también nosotros tenemos nuestras armas".