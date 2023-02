Cualquier tiempo pasado fue mejor para los equipos de LaLiga en las competiciones continentales, pero cuando se juntan en una misma frase Sevilla y Europa League sale una maravillosa combinación de fútbol. En una de las peores temporadas que recuerda el aficionado hispalense, su equipo, que le ha maltratado en el inicio de temporada hasta verle en descenso, celebró por todo lo alto un triunfo de autoridad ante el PSV (3-0) en la ida de los dieciseisavos de final.

Sampaoli, que esta temporada tiene agotado el cuentakilómetros, celebró con los puños cerrados una victoria cocinada en el primer tiempo y servida en el segundo. El equipo neerlandés, dirigido por un mito de la 'oranje' como Van Nistelrooy, tuvo una primera fase en la que pudo hacer daño al conjunto hispalense. Éste compareció con las dudas que le han llevado a mostrar una imagen impropia para uno de los equipos que han adoptado la buena costumbre de viajar por Europa.

Bono siempre está

Por suerte, el Sevilla no ha caído por el precipicio. Tiene buena culpa de ello Yassine Bono, portero nominado a los premios The Best que está cuajando una campaña para el recuerdo, a pesar de las dificultades. En la campaña pasada se proclamó Zamora de LaLiga, duranta el curso actual se ha erigido en un muro contra la tristeza. Frente al PSV contuvo las acometidas de un Xavi Simmons frívolo. El exjugador del Barça quiso hacer lo difícil antes de lo fácil, con remates y taconazos de fantasía.

Por el camino hacia el triunfo, el Sevilla perdió a Badé, pero en su lugar entró Fernando, el decumano de este equipo, por donde pasan todos los puntos cardinales. Como otros compañeros, su nivel no ha estado cerca de lo esperado, pero en los últimos tiempos, sobre todo en el Pizjuán, el Sevilla se convierte en una vía láctea por la que discurren satélites como Youssef En-Nesyri. El compatriota de Bono es otro de los que ha salido reforzado de un Mundial que nunca olvidará Marruecos.

La redención de Ocampos

El ariete destaponó el encuentro antes del descanso con un remate de corazón a pase de Navas en una jugada que se originó en las botas de Óliver Torres. Cualquiera que lea individualmente los nombres citados se imagina una escuadra con buen trato de balón, incisiva y que no negocia un duelo. Hasta hace unas semanas el Sevilla vivía en una disonancia cognitiva que ha ido corrigiendo con la terapia de las victorias, que superan la homeopatía de las sensaciones.

Durante temporadas, Monchi armó un equipo trampolín. En la presente campaña, Sampaoli tiene que hacer de rehabilitador de jugadores. Uno de los que ha pasado por su consulta es Lucas Ocampos, quien se fue cedido a Países Bajos para volver con la maleta entre las piernas en el equipo que mejor se ha sentido. El 2-0 es un tanto al que no pudo ni aspirar en su fugaz préstamo al Ajax. Sin embargo, el argentino se quitó la espina neerlandesa con un zurdazo a la media vuelta que construyó tras un balón llovido.

El Sánchez Pizjuán, que había notado la fatiga y el enfrentamiento, se divirtió con huecos libres en su aforo. Pedía más, por compensación del sufrimiento de meses anteriores. Gudelj sació la sed de sangre al aprovechar un taconazo maravilloso que encontró Ocampos, previo centro de Rakitic. Desde la lona, el PSV pataleó para intentar recortar la distancia. Estuvo cerca Veerman, pero el palo desvió su suerte. Así, el "Sevilla, campeón" se escuchó con fuerza en una competición que casi ha inventado y que le sirve de eficaz reconstituyente.