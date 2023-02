Ricardo Vasconcelos, técnico del Recoletas Zamora, señaló en rueda de prensa que espera un "partido complicado" este fin de semana contra el Celta Zorka, un rival con el que comparte un "alto nivel defensivo" y al que espera superar con el concurso de la recién llegada Jelena Antic. Una jugadora que llega "para sumar" pero cuya aportación estará lejos de ser decisiva en su primer encuentro pese a su alto nivel, como es natural.

El entrenador luso aseguró que Celta Zorka es, al igual que el Recoletas Zamora, "de esos equipos que defiende muy bien y, por eso, quizá tenemos menos energía para el ataque". "No es fácil hacerlo bien en defensa, siendo agresivos y duros, y lucir arriba. Ellas son un equipo joven al que le falta quizá un poco de madurez que le permita anotar siempre, pero lo están haciendo muy bien", comentó sobre el bloque gallego, admitiendo: "Esperamos un partido bastante difícil e igualado, sabiendo que nos van a dificultar el juego".

La apuesta del cuadro vigués por la defensa es compartida por las naranja, pues Vasconcelos marcó como fundamental manejar bien ese apartado para ganar el encuentro. "Es un rival muy intenso en defensa, esperemos que nosotras también lo seamos. Defender es clave porque nosotras tenemos también ese problema en ataque que tienen ellas, no somos un equipo que salga y ataque siempre bien. Así que hay que intentar defender fuerte porque, si no, sabemos que pasa lo que lo que pasa", valoró el portugués, razonando: "cuando no tienes un buen nivel defensivo y en ataque estás sufriendo, el partido es muy complicado".

Satisfacción con los últimos fichajes

Por otra parte, Vasconcelos manifestó que los movimientos del Recoletas Zamora en el mercado de invierno le hacen estar "muy contento" y valoró positivamente tanto la llegada de Hartmann como la última incorporación de Jelena Antic. "Estoy contento con el mercado de invierno. Es un momento en el que no hay miles de opciones pero las que hemos elegido me hacen estar tranquilo", declaró, destacando que el club esperó " o que había que esperar para incorporar jugadoras que pudieran sumar" y así han sido los fichajes.

Sobre esa última alta en el Recoletas Zamora, la de Antic, el entrenador del conjunto zamorano inidicó que "aportará rotación al cuatro, pues pasa bien el balón y es inteligente. No es una jugadora que va a anotar 30 puntos pero eso no preocupa porque, este equipo, no está construido para que una única jugadora sume 30 puntos". "Jelena es más una alero que un pívot. Con 32 años que, en su día, podía haber jugado mucho en Euroliga pero sus lesiones la traicionaron, con muchos problemas de rodilla. Es una jugadora con un nivel táctico muy interesante, un nivel técnico espectacular y un nivel físico que hay que ir controlando. Nos interesaba incorporar una jugadora de nivel como en el caso de Alina, con pasado en España y en competiciones como la liga alemana (en el caso de Hartmann). Sabíamos que podía aportar desde el primer momento y cada día puede sumar más, como esperamos sea el caso de Jelena", analizó el luso.

En cuanto al impacto inmediato de Antic en el día a día del Recoletas Zamora, Vasconcelos aseguró que, en los últimos meses, "el incorporar jugadoras, las lesiones... ha hecho que esté costando encontrar esa regularidad que queríamos tener" y que el cuadro naranja "aún no ha logrado como se quería". Sin embargo, confía en que "con el paso de las semanas, las jugadoras que han llegado sumen cada vez más". "La gente no llega y empieza a sumar, es un proceso en el que algunas compañeras tendrán que dar un paso atrás y las recién llegadas uno hacia delante. Habrá que perder rutinas y se tardará, pero sabemos que es por el bien del equipo en busca de esa regularidad que queremos", subrayó.