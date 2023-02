El Atlético Benavente B no pudo sumar en su enfrentamiento con el Trepalio, que terminó por superar a los blanquiazules por un resultado muy ajustado (1-2). Fueron losvisitantes que se adelantaron y ampliaron distancias con goles de Mouad y Gordo, en los minuto 1 y 29 de partido. Los locales trataron de mantenerse vivos y en el 32’ Diego recortaba distancias. Con el 1-2 el equipo benaventano se vio con opciones y empujó para sacar algo de botín, pero la suerte no estuvo de su lado. El marcador no se movió y el filial se sitúa séptimo, donde pasará toda la semana.