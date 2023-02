San Atilano gana 2-0 y casi certifica la salvación

El San Atilano Caja Rural, Pecuarias San Miguel Moralejo Selección dio este domingo un importante paso hacia la permanencia en la máxima categoría federativa de la pelota española al conseguir los dos puntos en juego frente al Zugarralde de Burlada (Navarra) en el encuentro disputado en el frotón de la Cuesta del Caño. En mano individual, Iñaki Elola se impuso a Enaitz Auso por 10-7 y 10-5, mientras en parejas Eneko Labaka y Jon Erasun ganaron a los navarros David Landa y Aitor Alduntzin por 10-3 y 10-7.

A falta de tres jornadas para el final de la Liga de División de Honor, San Atilano se acerca a la salvación y además podría incluso alcanzar el primer puesto final y la clasificación para la Copa del Rey en mano individual, modalidad en la que se mantiene invicto con las victorias que han sumado Labaka y Elola hasta el momento.

El frontón San Atilano registró algo más de público que en las pasadas jornadas para acoger un encuentro que resultó muy interesante desde el punto deportivo, con dos encuentros más igualados de lo que puede indicar el marcador. Zugarralde llegó a Zamora con dos partidos ganados más que el club zamorano por lo que quedan igualados en la clasificación superando al San Cosme, Buruzgain y Najerino.

Había que asegurar la victoria en mano individual y de ello se encargó Elola, que regresó de forma brillante de la lesión que hizo jugar a Labaka en las jornadas anteriores. Fue un partido jugado de de poder a poder contra el navarro Enaitz Anso que se lo puso muy difícil en un primer “txoco” que finalmente pudo salvar el “zamorano” con un ajustado 10-7 y que le permitió afrontar con tranquilidad el segundo juego en el que ya quedó más patente la eficacia del campeón del mundo con un claro 10-5.

El desarrollo del partido de parejas fue a la inversa que el “mano a mano” ya que Labaka y Erasun fueron claramente superiores en el primer juego, con un Labaka superando claramente a David Landa en los cuadros delanteros. Los zamoranos tan sólo cedieron tres tantos fruto más de errores propios no forzados que de aciertos de sus rivales. Pero la pareja de Zugarralde acertó en un cambio de pelota ya en el segundo “toxko”, mejoró en la delantera y se escapó en el marcador con 4-7. Saltaron todas las alarmas en los “zamoranos” y la situación pudo complicarse todavía más si el siguiente tanto se hubiera decantado del bando navarro. Fue el mejor tanto del partido con sucesivos remates y dejadas por ambas partes pero el zaguero navarro, Aitor Alduntzin, falló una pelota fácil en el número 1 y San Atilano pudo no sólo recortar distancias con el 5-7 sino cambiar de pelota con la que Labaka recuperó el saque y ya no cedió ni un solo punto hasta el 10-7 definitivo, certificando una victoria que vale su peso en oro de cara a que Zamora pueda seguir un año más en División de Honor.