José Manuel Menéndez, técnico del Marino Luanco, señaló ayer que se fue del Ruta de la Plata con sensaciones "raras" tras un partido del que rescata la segunda mitad por parte de su equipo y en el que protestó la jugada que dio pie al 1-0 y que, para él, condicionó el duelo.

"Hablar de injusticias o justicias en el fútbol no vale. Gana quien mete la pelota y el Zamora CF gozó de acierto al final del partido", afirmó el entrenador del equipo asturiano, señalando que "el primer gol habría que revisarlo" y la importancia de esa diana. "En Primera o Segunda División ese gol no habría sido válido en la vida, puesto que hay un jugador que interviene en la jugada porque tiene ademán de tocar el balón y está en posición antirreglamentaria. Luego no lo toca, eso es verdad, pero lo intenta e interviene en la jugada. No me vale de nada que si la regla o no la regla, pierdo 1-0 en el minuto 5 y eso me condiciona el partido".

Pese a ello, Menéndez no escondió que, durante la primera parte "el duelo no transcurrió bajo el plan de partido" que tenía el Marino. "Creo que ellos estuvieron bien y dando velocidad al juego, mientras que nosotros no saltábamos bien a la presión y eso permitió al rival llegar rápido", analizó, señalando: "no tuvimos la intensidad que tuvo el Zamora CF, pero sabemos que, igualando en intensidad, peleamos ante cualquiera. Así se hizo tras el descanso y estuvimos acertados de cara a gol, pero por valientes y no querer cerrar el partido por 2-2, un error individual nos condenó".