Tras la derrota ante Basket Navarra, el CB Zamora Enamora tiene por delante dos desplazamientos consecutivos a Melilla y Algeciras que pueden ser claves para el futuro y marcar el devenir en la clasificación. “Estamos en unos días complejos porque tenemos ahora los dos desplazamientos más complicados de la temporada, pero lo sabíamos desde que salió el calendario y lo afrontamos con todas las ganas del mundo, a pesar de la dificultad que conlleva”, comentó Saulo Hernández, que también admitió que, tras visionar el encuentro ante Navarra, “estoy un poco más decepcionado porque creo que no hicimos un buen partido, y creo que no entendemos que si disponemos de una plantilla larga se tiene que traducir en una intensidad y contactos en la pista que no tuvimos, y dejamos a Navarra jugar con fluidez”. Ese es un aspecto que están trabajando en el vestuario zamorano, donde también “tocan madera” para no sufrir nuevas lesiones entre sus efectivos. “Estamos trabajando con los jugadores, los nuevos están más integrados y vamos dando pasos adelante como equipo”, añadió el máximo responsable del banquillo quien confía que todo lo hecho les valga este sábado ante Melilla.

“Lo más importante es saber que todo está en nuestra mano. De nosotros depende luchar por no descender o entrar en el play-off, y eso es lo más importante de cara a las ocho jornadas de quedan”, y quiso agradecer a la afición el apoyo que les están mostrando sus aficionados. Ahora mismo el equipo es noveno y tiene abiertas todas sus opciones para la segunda fase del curso, sabiendo que “en el momento en el que libras los puestos de play-out, y juegas por el ascenso, la temporada ya es de notable, y a partir de ahí puede ser de sobresaliente o matrícula de honor. En eso estamos”, añadió el técnico quien tiene claro que las lesiones no pueden ser nunca una excusa. “El equipo, tal y como está ahora mismo, tiene nivel para ganar cualquiera de los 8 partidos que tenemos, empezando por este de Melilla. Quitando Tizona, que ha demostrado que está dos pasos por delante cualquiera, el resto dependerá del trabajo que podamos hacer”. Con todo, viajan a un escenario complicado, ante un Melilla que ganó precisamente a Tizona en casa, y que les pondrá en serios problemas. “Es un rival muy difícil para todos porque es levantarte muy pronto, coger el avión, llegar a Melilla y jugar esa tarde, pero creo que ya hemos demostrado que la cabeza hace estar dentro del partido o no, y nuestra mentalidad es resarcirnos de la mala imagen que dimos ante Navarra y sacar adelante este partido”. Respecto a la opción a fichar, el pensamiento inicial es seguir con lo que tienen, una “plantilla compensada, con muchas posibilidades y la idea es mantenernos con ella”, sin saber si en los últimos choques, con suerte, podrían contar con Jacob Round y Morgan.