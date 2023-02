Juan Manuel Asensi (Alicante, 23 de septiembre de 1949) vuelve al entorno barcelonista para asumir la presidencia de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona. El excapitán del primer equipo en la década de los 70 toma el relevo tras el largo mandato de Ramon Alfonseda.

Llevaba muchos años apartado del Barça.

Apartado aparentemente. Seguía vinculado al Barça aunque vivía en Alicante. Me propusieron que me presentara a las elecciones ya que Ramon, por estatutos, debía abandonar. Lo hablé con mi mujer. Estamos solos, porque mi hijo trabaja en Birmingham y mi hija estudia en Dublín, y convinimos que en Barcelona estaríamos mejor si aceptaba ya que tendría más contacto y vería a mis excompañeros.

¿Con 74 años es un jubilado que vuelve a trabajar?

No. Aunque trabajo más que antes porque hay mucha faena y vengo cada día aquí. Este ambiente me rejuvenece, parece que vaya a jugar otra vez, me gusta este ambiente. No he venido desde Alicante para dar una charla por aquí y un partidito por allá; si venía era para acudir todos los días. Hay muchos asuntos de los que has de estar pendiente, es un trabajo diario.

No ha habido un relevo generacional. No es mucho más joven que Alfonseda.

Nos llevamos un año. El proceso estaba electoral estaba abierto a quien quisiera presentarse, y no se presentó nadie.

¿Y cómo puede ser que no hubiera candidatos?

Pues no lo sé. Había que ser jugador del primer equipo y el censo para ser candidato era menor. No sé. Si te gusta el fútbol y quieres volver a hacer cosas por el fútbol y que la agrupación siga avanzando….

Este ambiente me rejuvenece, parece que vaya a jugar otra vez. No he venido desde Alicante para dar una charla por aquí y un partidito por allá; si volvía era para acudir todos los días"

¿Qué proyectos tiene?

Hay cuatro puntos básicos. Uno es el acompañamiento con el primer equipo, que ha de servir para reunir a los excompañeros que vivan allá donde juegue el primer equipo en la Liga.

Un asunto pendiente eran los Legends.

Son excompañeros y hay que armonizar las relaciones. Es un asunto del club.

Una cuestión económica. Los ingresos que obtienen no revierten en la agrupación.

Me lo han comentado. Enfadarse por dinero me sabe muy mal. Hay que conservar el compañerismo y la cohesión. Levantarse de una mesa sin consenso me parece un poco vacío. Yo no me levanto sin una solución.

El tercer pilar…

La creación de un fondo social de ayuda a que ya son más mayores para ayudar en las situaciones más tristes, en los fallecimientos. Haremos eventos y el dinero lo guardaremos en una hucha.

¿Es mejor hoy la situación del exfutbolista?

Económicamente sí, por supuesto. Antes no se cobraban estas cantidades.

¿No se arruinan porque ganan más o porque están más preparados?

Las dos cosas. Antes te metías en negocios complicados o sin entender nada. Ahora están más preparados, pero el dinero es muy goloso para mucha gente. La carrera es corta, dura 10, 12 o 15 y la vida es muy larga.

La suya fue larga.

Empecé con 17 y me retiré a los 33. No estuvo mal para la época. A los 30 ya te iban retirando. Ahora están más cuidados, mejor alimentados para durar muchos años. ¡Mire a Pepe Reina, a quien entrené y ya tiene 40 años!

Hay que cuidarse y rendir.

Sí, claro, porque si no rindes te echan.

Alrededor del futbolista sigue habiendo gente interesada.

Mucha, y siempre habrá porque hay más dinero para gastar. Antes de comprabas un SEAT y ahora se compran un Porsche. Si hacia los 30 no te preocupas de prepararte para el futuro, vas a tener dificultades.

¿Cómo encarriló usted su vida?

Estuve de entrenador muchos años aquí en la cantera y luego dirigí un año en Segunda B. Lo dejé porque me enfadé con el presidente. Era un constructor que no sabía nada de fútbol.

Entrenó a Reina. Y a Xavi.

Fui su primer entrenador. Un año. Los entrenadores orientamos, pero el artífice de tu carrera eres tú mismo con lo que trabajas y te cuidas. Era un chaval muy serio y educado. Intuía que podía llegar a Primera, pero no pensaba que hiciera este carrerón.

"Antes fuera de casa nos pegaban y nos pitaban unas cosas… Pasaban cosas raras, ahora con la televisión no pasan. Pero el VAR no me entra en la cabeza, parece que no pite el árbitro"

No ha sido el único de sus pupilos.

En la junta hay dos a los que tuve en el Barça sub-19. Tenía un equipazo. A Arnau, que en paz descanse; Xavi Roca, Quique Álvarez, Pablo Sanz, Mingo, Celades, Iván, Roger, Arpón, Moreno, García Pimienta, Javi Moreno… Lo ganábamos todo.

Y se marchó.

Y me marché enfadado. Siempre pensé que en la vida has de subir peldaño a peldaño. Pasé por todas las categorías y cuando desapareció el sub-19, el siguiente paso era el Barça B en Segunda. Estaba muy ilusionado y ficharon a Juande Ramos. Me supo mal… Me enfadé con el club.

Fue jugador y entrenador y ahora, presidente.

Una faceta nueva. La vida es eso. Pasar épocas. He vuelto a casa. He disfrutado de una acogida muy bonita. El club me ha alentado y en Barcelona aún me reconocen. Esto ilusiona.

El Barça de hoy es muy diferente.

Totalmente. El Barça y las tonterías alrededor del fútbol. Con el VAR, por ejemplo, lo han complicado mucho.

También se ha suavizado la dureza.

Es verdad. Antes fuera de casa nos pegaban y nos pitaban unas cosas… Pasaban cosas raras, ahora con la televisión no pasan. Pero el VAR no me entra en la cabeza, parece que no pite el árbitro.

Pitan dos.

Exacto, uno ve otras cosas, no se cortan las jugadas… Antes el partido acababa en el minuto 90, ahora te añaden 8, 10 minutos…

Es un Barça más ganador.

Teníamos un equipazo en mi época y no sé por qué perdíamos campeonatos.

Porque pasaban cosas.

Sí, pasaban cosas… penaltis en Córdoba…

¿Esas cosas impidieron que se ganaran más títulos?

Es posible. Pero también influían los cambios que se hacían en el equipo. Ahora hay otra mentalidad. Desde que Cruyff montó lo que montó. Tanto que le criticaron y ahora lo hace todo el mundo. A nosotros nos pegaban unas pitadas si dábamos un pase atrás… Ahora dan pases atrás al portero y dicen que se construye el juego…

"A nosotros nos pegaban unas pitadas si dábamos un pase atrás… Ahora dan pases atrás al portero y dicen que se construye el juego…"

"Alves no es socio de la agrupación. Si necesita nuestro apoyo estamos ahí. Está en activo todavía, es un tema del club; si fuera socio nuestro tendría las mismas ventajas que cualquier otro"

¿Cuántos afiliados hay en la agrupación?

Socios son unos setecientos y pico y luego hay socios simpatizantes, más de 400, que no tienen voto.

¿La diferencia es que hayan jugado en el Barça?

Exacto, en cualquier equipo del Barça. Los simpatizantes pagan una cuota inferior.

¿Qué ayuda presta la agrupación a sus afiliados?

Ayuda de cualquier tipo: si necesitan encontrar un trabajo, si han tenido un accidente…. Algunos casos pasan por la fundación.

El caso Alves.

Alves es socio del Barça, pero no es socio de la agrupación. Si necesita nuestro apoyo estamos ahí.

Es un asunto delicado.

No es que sea delicado, sino que es un jugador importante y nosotros no tenemos la suficiente fuerza para acompañarle. Está en activo todavía. Es un tema del club y seguro que lo ayudará si lo necesita y si nos lo pide el club, lo ayudaremos.

No deja de ser un excompañero.

Ha jugado en el primer equipo. Si fuera socio nuestro tendría las mismas ventajas que cualquier otro, pero creo que es una cosa más del club que de la agrupación. Me sabe mal.