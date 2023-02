La fondista del Vino de Toro Caja Rural Verónica Sánchez Romero consiguió en Murcia un nuevo título de Campeona de España, en esta ocasión de maratón máster maratón. La corredora salmantina marcó un tiempo muy similar en las dos vueltas de las que constaba la prueba, 1h 25´ cada 21 kilómetros, con lo que se presentaba por línea de meta con un excelente crono de 2h50´30 para proclamarse campeona de España F45, después de haber entrado segunda en la clasificación general, solamente superada por la histórica Mercedes Pila, que la superaría por poco más de un minuto. La prueba se celebró conjuntamente con la X edición del Maratón Murcia Costa Cálida, que año tras año se va haciendo un hueco en el calendario de los maratones populares, aprovechando la buena temperatura, y contó con cerca de 5.000 participantes, inscritos en los 10 kilómetros, media maratón y maratón.

Por otra parte, el benaventano Alberto Guerrero (Benavente At.) estrenó su temporada en pista cubierta proclamándose campeón de Castilla y León absoluto en los 800 metros lisos en Salamanca. Guerrero, repitió el triunfo de la temporada pasada, esta vez con un tiempo de 1´51´´30 en una carrera en la que siempre llevó la iniciativa. Compitiendo con la nueva camiseta del club benaventano, Noah Pérez Nistal, consiguió la medalla de bronce en triple salto femenino con 9.77. Samuel Álvarez El Hassani alanzó mínima para el campeonato de España sub 20 en los 800 lisos con 1´55´´80, y muy cerca de la mínima para el Campeonato de España se quedó logrando la medalla de plata en 400 lisos Sub 20 Samuel Galende, y en 3.000 lisos destacó también Angel Alejandro Nieto que fue sexto con un tiempo de 8´59´´14.

En veteranos, José Carlos Charro Regueras alcanzó el primer puesto en los 1.500 lisos y la medalla de oro en el Autonómico + 55 con un tiempo de 5. 10´´81

En la carrera popular Don Bosco de Valladolid Álvaro Conde Pajón, del Vino de Toro Caja Rural, logró una meritoria cuarta posición en la general, a escasos cincuenta metros de los tres puestos del podio. El sexto puesto Máster A se lo llevó Alejandro Carabias Herrero; Ricardo Mayordomo lograba la segunda posición Máster B y en esta misma categoría J. Manuel Yagüe fue segundo; Juan San José Lorenzo, que doblaba carrera en este fin de semana, fue el primer Máster C, Roberto Baz Cermeño se quedaba a las puertas del podio, con su cuarto puesto en la Máster B; J. Antonio Velasco Cano también subió al podio, en la categoría Máster E, logrando la segunda plaza. En cuanto a la clasificación femenina, las dos integrantes del Vino de Toro Caja Rural que tomaron parte en la prueba, Beatriz Carranza e Irene Delgado no quisieron ser menos que sus compañeros de club, realizando un más que meritoria participación en esta nueva edición de la Carrera Popular Don Bosco, logrando ser segunda y tercera clasificadas, para subir al podio .