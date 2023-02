El campo de golf Valderaduey ha cumplido ya su primer año de existencia con un balance claramente positivo para esta instalación deportiva que supone todo un orgullo para una ciudad como Zamora que tanto había esperado por ella. Consolidar un campo de golf no es cosa de un año porque, como ocurre con cualquier zona ajardinada, se necesita el paso del tiempo para que se consoliden tanto las zonas de césped como el arbolado y demás aderezos necesarios para la práctica de este deporte.

El estado del campo es más que aceptable para una instalación tan joven, algo que reconocen los jugadores que vienen de fuera, pero necesita seguir “vistiéndose” y próximamente se plantarán en torno a 200 arbustos que le darán realce pero también añadirán dificultad al recorrido, lo que no siempre es lo óptimo para un campo en el que el handicap de la mayoría de los jugadores es bastante bajo.

Los greenes son muy firmes aunque un par de ellos necesitan un poco más de atención. Además ha sorprendido a los jugadores el gran nivel de los tees: muy rectos y firmes todos.

Uno de los aspectos a mejorar de cara al futuro y pensando en sacarle un buen rendimiento al campo, es el del desarrollo de la escuela que se está logrando en cuanto a los nuevos jugadores mayores de edad, pero no tanto con los niños que quieren aprender a jugar este deporte. En este aspecto, los propios dirigentes del campo lamentan que en Zamora el golf siga considerándose como un deporte elitista, algo que está lejos de la realidad como lo demuestran los precios que los socios pagan: 65 euros al mes, mientras que el freegreen es de 6 euros a diario y 4 euros a 9 hoyos, y 9 euros los domingos.

En cuanto al número de socios, no se han alcanzado las previsiones que era de 200 en el primer año, pero los 131 podrán incrementarse de forma importante a lo largo de 2023 si además se incrementa el número de jugadores procedentes de otros campos que tal vez estén esperando a que se dote a Valderaduey de las infraestructuras previstas como el parking, casa club, cuarto de palos, etc. Han sido unas obras que se han retrasado bastante por las lluvias de este invierno pero se espera que puedan comenzar en unos días.

Las pérdidas en 2022 han sido elevadas aunque dentro de las previsiones y se espera que la situación comience ya a mejorar con la llegada de la primavera: “Esperamos que venga más gente porque además tenemos previsto reforestar algunas zonas paulatinamente para que el campo crezca con los jugadores. Pero no queremos que la gente sufra jugando aquí porque el jugador que mantiene este campo no es profesional”, reconoce el director del CG Valderaduey, Osorio Pinilla, quien además señala que “la gente que viene de fuera es escasa porque hasta el momento es un campo desconocido y además no tiene casa club ni el resto de instalaciones. Es un campo para los zamoranos y si viene gente de fuera, fenomenal. Pero el objetivo es llegar a los 300 socios en dos años más para así cubrir los gastos. Se trata de un jardín especializado de 30 hectáreas y los costes se han triplicado y no se han repercutivo en los precios”.