Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF, afirmó tras el encuentro de los rojiblancos ante el Rayo Cantabria que el 1-1 final produce en él una "valoración negativa" del choque. Un duelo del que su vestuario se va "muy fastidiado" y "dolido" porque tuvo los tres puntos en la mano y perdió dos de los mismos en el tiempo de descuento.

"Mi valoración negativa por el resultado y como se dio", indicó el gallego en declaraciones cedidas por el Zamora CF. "Viendo el partido, quizá lo más justo sea el empate final porque el Rayo Cantabria ha tenido en la primera parte un penalti a su favor con e 0-1 para empatar. Pero el equipo estuvo bien y supo defender ante un rival que ya sabíamos era de mucho potencial", analizó el técnico.

En cuanto a las sensaciones que el resultado deja en el plantel zamorano, Iglesias detalló: "Nos duele porque perdemos dos puntos en un tiempo añadido que era de cuatro minutos y nos meten el 1-1 en el 95 casi 96. Nos duele aún más porque viene de una acción previa de una expulsión de Pana...". Palabras a las que añadió: "son cosas inexplicables que tiene este deporte".

Por último, el entrenador destacó que "a lo largo de la segunda parte, el equipo supo mantener el gol de la ventaja" pero eso no "llegó para llevarnos los tres puntos" y eso hace que jugadores y cuerpo técnico regresaran "tristes" de Cantabria. "El vestuario está fastidiado pero no nos queda más que aprender para que en el siguiente partido no cometamos los mismos errores", subrayó.