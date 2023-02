El Recoletas Zamora tropieza en Estepona

Mala tarde para Recoletas Zamora, que primero vio como Baxi Ferrol se imponía en el derbi gallego y luego caía derrotado en la pista de CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol en un encuentro en el que las locales impusieron su ley desde el principio, con una gran defensa que ahogó el ataque visitante. Ni en la zona ni en el exterior, en ningún sitio encontraron consuelo las de Vasconcelos, que solo fueron capaces de anotar 3 triples de 20 intentos por 7 de las locales.

Solo Ezeigbo puso algo de luz con sus apabullantes 31 puntos, pero es complicado ganar sola un partido.

Recoletas Zamora saltaba a la cancha conocedor de la victoria del líder en su cancha y con la obligación de ganar para no distanciarse de Baxi Ferrol, pero no contaban las de Ricardo Vasconcelos con la exigencia defensiva que iba a imponerle un CAB Estepona JCDS que no dio tregua. Las locales, con una zona asfixiante, conseguían mantener a raya al conjunto zamorano (11-11). Lo intentaban las visitantes con un cambio de ritmo, pero lo único que conseguían era dar vida al rival que, muy acertado en el rebote defensivo, no daba segundas opciones a las zamoranas y salía bien al contragolpe para firmar en los últimos cuatro minutos del primer cuarto un parcial de 8-0 para colocar el 19-11.

Las cosas no mejoraban en los primeros compases del segundo cuarto, pero Ezeigbo acudió al rescate de las suyas para recortar distancias (25-19, minuto 13). Recoletas Zamora trataba de cambiar el ritmo de juego, sacudirse la presión del rival y mantener la posesión del balón para tratar de asegurar sus lanzamientos. apretaban también en defensa las de Vasconcelos, pero las locales, mas acertadas en el tiro exterior, no daban tregua al rival y conseguían irse hasta los 11 puntos de ventaja a falta de menos de un minuto para el descanso (38-27). Castro rompía la maldición de los triples que parecía arrastrar ayer el equipo zamorano y convertía uno para recortar diferencias. Paraba el partido el técnico de recoletas para ordenar la defensa y no dar mas aire a las locales, y Recoletas Zamora conseguía aguantar hasta el pitido final del primer acto (38-30).

Las cosas no cambiaban en el inicio del tercer cuarto. Recoletas Zamora seguía teniendo muchos problemas para superar la zona de las locales y, aunque lo intentaba, tampoco encontraba el acierto necesario para solucionar el problema con el tiro exterior. Mientras, las locales se iban de 13 puntos. Tres minutos tardaron las de Vasconcelos en anotar sus primeros puntos en este cuarto, lo hicieron con su segundo triple del partido, obra de Lahuerta, para reducir su desventaja hasta los 10 puntos (43-33). CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol seguía apretando bien en defensa, y solo Ezeigbo parecía tener la fórmula para romper el entramado impuesto por las locales, aunque era imposible que llegase a todo. Pero un nuevo cambio de estrategia daba vida a las visitantes, que conseguían ahora mover el balón con mayor velocidad para que Santana y encontrase huecos y comenzase a recortar distancias con dos tiros en suspensión a los que se sumó un triple de Hartmann que situaba a las visitantes a solo 3 puntos de su rival cuando se acababa de sobrepasar el ecuador del cuarto (45-42).

Paraba ahora el partido el técnico local, que veía como su equipo se había desenchufado en las últimas acciones y necesitaba llamarlas a capítulo. A la vuelta, un CAB Estepona JCDS espoleado volvía a dar un pequeño arreón gracias a un triple de Pocek y una canasta de Fatou (50-44). No solo eso, la defensa local recuperaba el control y volvía a anular a las visitantes, aunque Ezeigbo volvía a demostrar su calidad para evitar que las cosas fuesen a mas y dejar el marcador en un 52-48 que permitía seguir soñando.

Pero las cosas volvían a complicarse en el inicio del cuarto decisivo. Dos malas decisiones en ataque y dos triples convertidos por el equipo local permitían de nuevo a las locales abrir brecha en el luminoso en menos de un minuto (58-50). No quedó ahí la cosa. Otra pérdida de balón de las zamoranas permitía a Brown anotar al contragolpe y colocar los 10 puntos de diferencia, obligando a Ricardo Vasconcelos a parar el partido. A la vuelta, Ezeigbo y Lahuerta conseguían por fin anotar, pero Recoletas Zamora no acababa de encontrarse y mientras las andaluzas, sin prisa pero sin pausa, mantenían la intensidad en su juego y seguían mandando (65-56, minuto 35).

El técnico zamorano paraba de nuevo el partido, aunque le sirvió de poco. Las locales lo tenían claro. Había que aguantar hasta el final, defendiendo con todo y asumiendo pocos riesgos. Posesiones largas y no dar vida al rival. Y poco pudo hacer Recoletas Zamora ante eso, aunque lo intentó hasta el final.