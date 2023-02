El pabellón Ángel Nieto lució ayer sus mejores galas, con la grada prácticamente completa, para festejar el día de la cantera pero también para recibir a un Eduardo García Valiente que se llevó, además de la insignia de oro del Balonmano Zamora, una merecida y interminable salva de aplausos durante su corta visita a la tarima en la que alcanzó la gloria.

El técnico, al acabar el encuentro, atendió a la prensa y afirmó sentirse “muy agradecido” con ese recibimiento y con el trato de un club y afición a la que adora.

“Estoy muy agradecido de que Zamora se acuerde de mí, que el club siga acordándose de mí. Quiero dar las gracias a Iñaki por este bonito detalle y a todos por ponerme la piel de gallina”, afirmó García Valiente, quien aseguró que “el que le debe algo al club” es él. “Ahora mismo me dedico a la empresa privada, estoy trabajando y muchas de las cosas o de lo bien y mal que me va en mi vida personal lo aprendí aquí, en el día a día del Manuel Camba y en el 40x20 del Ángel Nieto. Trabajando con la directiva y los jugadores... este club me formó y me dio unos valores que me han acompañado toda la vida y han hecho que pueda avanzar dentro y fuera de la pista”, comentó.

En cuanto a la actualidad del club y de aquel plan que nació bajo su brazo y continúa hoy en día presente en el día a día pistacho, García Valiente indicó que ve “un proyecto estable”. “Cada vez tiene más niños, veo al club más asentado. Todo el mundo tiene la meta deportiva presente y el poder jugar en la élite y llegar muy arriba pero lo importante son los pasos que se dan en la estructura para hacer la más fuerte”, indicó.

También tuvo buenas palabras el extécnico pistacho para el plantel de Fran González, un BM Zamora Enamora para el que pidió “paciencia”. “Al equipo le he visto hoy un cambio de cara. Se ha acabado perdiendo pero sí que es cierto que he visto un equipo serio, jugando bien muchos minutos”, destacó, añadiendo: “el futuro de este club va a ser importante... solo hay que tener un poco de paciencia”.

Por último, y como era obvio, a García Valiente se le preguntó por una posible vuelta a la pista y si el acto no le había despertado ganas de regresar al lateral del 40x20. Una cuestión que resolvió confesando que si bien tiene “mucho mono y ayer le entraron “muchísimas ganas”, él decidió “apartarse en su día”. “Me gustaría volver a entrenar pero decidí apartarme y ahí seguiré algún tiempo más”, zanjó.